Хореограф з Херсонщини воював у ПВК "Вагнер": Україна завершила слідство

Підозрюваний / © Національна поліція України

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В Україні слідчі завершили досудове розслідування стосовно 36-річного уродженця Херсонщини, який упродовж десяти років брав участь у бойових діях на боці російських окупаційних військ.

Про це повідомила Національна поліція України.

«Перед тим, як перейти на бік ворога, він професійно займався танцями, брав участь в шоу талантів на центральному українському телебаченні і працював у дитячих таборах хореографом. Україна надавала йому всі можливості для творчого розвитку, однак він обрав вбивство власних співвітчизників за гроші. Крім того, активно поширював наративи російської пропаганди про „нацистів“ та „утиски російської мови“», — йдеться в повідомленні.

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2014 року фігурант прибув до окупованого Слов’янська, де став механіком-водієм танка у бригаді «Оплот», потім служив у «П’ятнашці» та «спецназі ГРУ». 2022-го підписав контракт із ПВК «Вагнер».

«У складі ПВК він брав активну участь у битві за Бахмут, за що отримав вагнерівську медаль „Бахмутська м’ясорубка“ та путінську — „За відвагу“», — йдеться в повідомленні.

Поліцейські задокументували його злочини та вже оголосили про підозру в державній зраді. Зрадника оголошено в міжнародний розшук. Обвинувальний акт передано до суду.

«Фігуранта затримають у кожній цивілізованій країні світу, а за скоєні злочини йому загрожує довічне позбавлення волі. Українські поліцейські роблять усе можливе, щоб воєнні злочинці не уникли правосуддя в жодній цивілізованій країні світу», — додали в поліції.

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Нагадаємо, СБУ викрила підлітка-шпигуна, який координував удари РФ по Полтавщині та Дніпропетровщині.