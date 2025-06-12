В Полтаві знайшли мертвим псевдоволонтера: що відомо про справу

У Полтаві знайшли мертвим 22-річного псевдоволонтера Фото: ілюстративне

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У Полтаві знайшли мертвим 22-річного псевдоволонтера, якого у квітні 2025 року звинувачували у привласненні близько 3 млн гривень коштів для ЗСУ.

Про це повідомляє hromadske із посиланням на підтвердження в поліції Полтавщини.

Як пише видання, у поліції зауважили, що чоловіка знайшли мертвим у приватному будинку. Обставини смерті поки не розголошують.

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Що відомо про справу псевдоволонтера

Наприкінці квітня поліція Полтавщини викрила псевдоволонтера, який під приводом доставки автомобілів для ЗСУ привласнив близько трьох мільйонів гривень. Тоді слідчі завершили досудове розслідування щодо 22-річного полтавця. Його причетність довели до 14 епізодів злочинної діяльності.

Поліцейські встановили, що 22-річний чоловік на своїх сторінках в соціальних мережах називав себе волонтером та пропонував доставити для військових автомобілі, зарядні станції та турнікети. Отримавши кошти від замовників, зловмисник витрачав їх на власні потреби.

«Фігуранту загрожує до 8 років ув’язнення», — заявили тоді правоохоронці.

На той момент він перебував під домашнім арештом

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Нагадаємо, на Київщині псевдоволонтер теж наживався на військових. Під виглядом гуманітарної допомоги для Сил оборони чоловік ввозив до України машини, які перепродавав військовослужбовцям.

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