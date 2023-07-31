Путін готується до ще більшої та тривалої війни в Україні – Financial Times

За словами експертів, Путін може тимчасово відступити, але тільки щоб підготуватися до більшої та тривалої війни.

Російський диктатор Володимир Путін готується до ще більшої та тривалішої війни.

Про це пише Financial Times.

На думку аналітиків видання, про це можуть свідчити зміни, які були внесені до закону про мобілізацію в Росії. Зокрема 28 липня в РФ було схвалено закони:

про збільшення призовного віку до 30 років;

про заборону виїзду призовників з РФ з дня розміщення повістки у реєстрі:

про збільшення штрафів до 30 тисяч рублів за неявку до військкомату за повісткою.

"Ініціатива, яка дозволяє Кремлю відправити на війну ще сотні тисяч людей, проливає світло на сумну правду: замість того, щоб шукати вихід зі своєї катастрофічної війни проти України, Володимир Путін готується до ще більшої війни", – пише в статті директор російського "Центру Карнегі" в Берліні Алєксандр Габуєв.

За словами експерта, Україні і на Заході хочуть вірити, що Путіна загнали у глухий кут. ЗСУ поступово відвойовують окуповані території, а санкційний тиск на Росію зростає.

Проте, попри санкції і конфлікт між "вежами Кремля", путінський режим і досі вважає, що може дозволити собі тривалу війну.

Воєнний бюджет Кремля все ще наповнений грошима від продажу енергоносіїв. На думку економістів, російський центральний банк може піти на подальшу девальвацію рубля. Це полегшить виплати військовим РФ, співробітникам оборонної промисловості і спецслужбам.

"Що стосується самої війни, то Кремль, як і раніше, здається, не занепокоєний українським контрнаступом. Навіть якщо Київ досягне більших успіхів, Кремль може відмахнутися від них як від тимчасових. Путін робить ставку на те, що російська людська сила, яку потенційно можна мобілізувати, в 3-4 рази більша за українську, і єдине нагальне завдання – мати можливість задіяти цей ресурс, коли заманеться, мобілізувати набагато більше чоловіків, озброїти їх, навчити і відправити воювати", – пише Габуєв.

РФ намагається задушити українську економіку

Путін, схоже, сповнений рішучості задушити і без того розбиту українську економіку. Знаючи, що український бюджет залежний від допомоги західних союзників, Кремль хоче позбавити Київ усіх джерел доходів.

Саме тому РФ не лише вийшла з зернової угоди, яка дозволяла експортувати українську сільськогосподарську продукцію через Чорне море, але й розпочала масовані авіаудари по українських портах, щоб знищити будь-яку можливість відновлення цієї угоди.

"Та ж логіка лежить в основі авіаударів Росії по цивільній інфраструктурі: вони спрямовані на те, щоб зробити українські міста непридатними для життя і перешкодити відбудові", – вважає російський експерт.

На думку аналітика, Путін сподівається на швидке відновлення російської армії і поступове знищення української економіки. Після цього дикатор чекає, що Захід розчарується в Україні і зменшить підтримку.

Шантаж Заходу Білоруссю

Габуєв зауважує, що Путіг Заходу погрожує ескалацією, зокрема через бойовиків ПВК "Вагнер" у Білорусі. Інший фактор – ядерна зброя на території РБ.

Аналітик підсумував, що поки Путін залишатиметься при владі, то Росія буде спрямовувати всі свої ресурси на знищення або повну окупацію України.

Нагадаємо, сайт ТСН.ua поспілкувався з військовими експертами Петром Черником, Романом Світаном, Олександром Коваленком та Олександром Мусієнком. Ми зібрали їхні прогнози та сценарії – як та коли може закінчитися війна в Україні.

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