Якому знаку зодіаку пощастить 1 серпня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 1 серпня?

День, який дарує людям спокій і душевну рівновагу, яких нам так часто бракує. Вирішуючи важливі – як життєві, так і професійні – питання, необхідно звертатися не до розуму, а до інтуїції – саме вона підкаже єдино вірне рішення. День також сприятливий для примирення з тими, з ким посварилися, і для відпочинку, тому – звісно, якщо є така можливість – можна взяти вихідний чи відгул.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони зможуть – причому цілком самостійно, без будь-якої допомоги збоку – виконати своє бажання, навіть, здавалося б, найнездійсненніше і найзаповітніше. Яку техніку для цього вибрати – на щастя, їх більш ніж достатньо – доведеться вирішити самим представникам знака, головне – щиро прагнути саме цієї мети, а не вибирати між кількома бажаннями, не знаючи, на чому зупинитися. В такому разі енергія, необхідна для втілення мрії, розпорошиться на кілька джерел одночасно, унеможлививши кожне з бажань.

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