Какому знаку Зодиака повезет 1 августа

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 1 августа?

День, который дарит людям спокойствие и душевное равновесие, которых нам так часто не хватает. Решая важные – как жизненные, так и профессиональные – вопросы, в это время необходимо обращаться не к разуму, а к интуиции – именно она подскажет единственно верное решение. День также благоприятен для примирения с теми, с кем поссорились, и отдыха, потому – разумеется, если выдастся такая возможность – взять выходной или отгул.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы смогут – причем, совершенно самостоятельно, без какой-либо помощи со стороны – исполнить свое желание, даже самое, казалось бы, неосуществимое и заветное. Какую технику для этого выбрать – благо, в них нет недостатка, придется решить самим представителям знака, главное – искренне стремиться именно к этой цели, а не выбирать между несколькими желаниями, не зная, на чем остановиться. В таком случае энергия, необходимая для воплощения мечты, распылятся на несколько источников одновременно, сделав невозможным ни одно из желаний.

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