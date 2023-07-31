НАТО может помочь Украине с разблокировкой портов – эксперт назвал страны

Эксперт назвал страны-члены НАТО, которые могут обеспечить безопасность торговых судов и разблокировать морские порты Украины для всех видов экспорта.

Страны-члены НАТО могут помочь Украине обеспечить безопасность торговых судов и таким образом разблокировать морские порты для всех видов экспорта.

Об этом заявил кандидат экономических наук, главный консультант центра внешнеполитических исследований Национального института экономических исследований Иван Усс, пишет "Главком".

"Если мы вспомним историю, вообще что предшествовало Черноморской зерновой инициативе? Предшествовало предложение Великобритании о том, что военные лодки флота этой страны будут обеспечивать поставки зерна в другие страны. Я не исключаю, что Великобритания и Турция формально будут выполнять соглашение с Украиной, которое также и с ООН", – объяснил эксперт.

По его словам, позиция этих стран может повлиять на позицию России, которая не посмеет наносить удары по членам НАТО.

Иван Усс отметил, что вариант с поддержкой Великобритании фактически будет означать полную деблокаду портов Украины. Военные лодки Турции и Великобритании фактически лишат Россию возможности совершать какие-то провокации, просто потому, что эти провокации для нее могут завершиться очень неприятным военным столкновением.

Эксперт также напомнил, что в последнее время Турция предприняла ряд шагов, которые можно трактовать как агрессивные по отношению к РФ, так что для России нагнетание ситуации может закончиться противостоянием с этой страной.

"Фактически делается несколько заявлений одно за другим, которые очень четко дают понять, что Турция становится более агрессивной. Для России этот рост агрессивности Турции может закончиться реальным конфликтом с одной из стран НАТО, со второй армией НАТО", – резюмировал Усс.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поддержал обращение Папы Римского к России, в котором понтифик призвал разблокировать "зерновой коридор".

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