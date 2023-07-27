У ЕС нет ни денег, ни плана экспорта украинского зерна — Reuters

У Европейской комиссии нет средств для транзита украинского зерна по суше на фоне выхода России из "зернового соглашения".

Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что украинское Министерство сельского хозяйства обратилось к вице-президенту Еврокомиссии Валдису Домбровскису с просьбой предоставить финансовую помощь для покрытия расходных транспортных расходов, связанных с использованием ранее предложенной "коридоров солидарности".

По оценкам украинской стороны, они составляют 30-40 долларов за тонну продукции. Также Министерство попросило расширить "коридоры солидарности" на 1-1,5 миллиона тонн в месяц за счет "зеленых коридоров" в страны Балтии, Германии, Нидерландов и Адриатического моря.

Источники в Еврокомиссии сообщили, что пока у ЕС нет ни плана поддержки украинского зерна, ни соответствующего финансирования. Собеседник агентства сообщил, что деньги на эти нужды могут поступить только после того, как будет пересмотрен бюджет ЕС, но эта процедура может занять несколько месяцев, несмотря на то, что все скоро ожидается урожай кукурузы.

Также источники сообщают, что часть стран ЕС выступает против этого, поскольку они не видят смысла в дополнительных транспортных расходах из-за введенного временного запрета на этот импорт.

"Это не роль Еврокомиссии – обеспечивать (транспортное) страхование. Государства могут давать гарантии, но окончательных дискуссий нет", — сообщил источник.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за того, что Россия вышла из "зернового соглашения", мировые цены на зерно могут вырасти на 15%.

Кроме того, мы ранее информировали, что Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский заявил, что страны Европейского Союза готовы экспортировать практически всю украинскую сельхозпродукцию через специальные "коридоры солидарности".

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