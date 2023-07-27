Нардепу Аристову сообщили о подозрении: что известно

Сообщается, что народный депутат отдыхал на Мальдивах во время военного положения.

Генеральный прокурор сообщил о подозрении народному депутату Украины IX созыва Юрию Аристову по факту внесения в официальный документ заведомо ложных сведений.

Об этом сообщил Офис генпрокурора.

Нардпеп подработал больничный

По данным следствия, народный избранник в июне 2023 отдыхал с семьей на Мальдивах. Безусловно, Аристов знал о наличии законных ограничений по выезду за границу.

"Подозреваемый пытался придать законность такому отдыху. Он подготовил документы о предоставлении ему разрешения на служебную командировку на три дня с целью углубления двустороннего сотрудничества с Правительством Литовской Республики", – говорится в сообщении.

В эти документы он внес заведомо ложные сведения о сроке своего пребывания за границей. Авиабилеты в Мальдивскую Республику депутат приобрел заранее.

"Будучи за границей, он дистанционно открыл больничный в одном из частных медицинских учреждений города Киева. Во время больничного народный депутат вместе со своей семьей находился на территории Мальдивской Республики в гостиничном комплексе", — сообщили в Офисе Генпрокурора.

Решается вопрос об избрании народному депутату меры пресечения. Досудебное расследование занимается ДБР, а оперативное сопровождение – СБУ.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием действующей нардепки. Речь идет о торговле разрешениями на пересечение границы.

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