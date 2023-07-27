Возле Запорожья погибла 11-летняя девочка: подробности трагедии

Спасатели отметили, что в Запорожье запрещено купание в водоемах.

В четверг, 27 июля, в одном из сел Запорожской области во время купания в Днепре утонула 11-летняя девочка. Спасатели извлекли тело ребенка из воды.

Об этом сообщили в ГСЧС Запорожской области.

По данным спасателей, трагедия произошла на реке Днепр, в одном из сел Запорожского района. Там ребенок вместе с друзьями купался в воде без присмотра взрослых.

Из-за сильного течения девочку начало заносить в воду, а впоследствии она исчезла из виду. На место происшествия вызвали спасателей.

"Водолазы Аварийно-спасательного отряда спецназначения обследовали 1000 кв.м акватории реки, обнаружили тело ребенка на дне, доставили его на берег и передали полиции для проведения судмедэкспертизы", — говорится в сообщении.

Обстоятельства трагедии расследует полиция. Спасатели также напомнили, что из-за войны войны России против Украины в Запорожской области запрещено отдыхать на воде, поскольку существует угроза террористических ударов со стороны РФ.

Напомним, в Харьковской области во время отдыха погибла 14-летняя девушка. Ее подругу, тоже тонущую, удалось спасти.

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