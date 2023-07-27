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В Донецкой области погиб украинский журналист Максим Шварцман

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
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В Донецкой области погиб украинский журналист Максим Шварцман

Журналист Максим Шварцман/фото acc.cv.ua

Журналист с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину вступил в терроборону.

В Донецкой области погиб военный, фотокорреспондент, видеооператор черновицкого информационного агентства АСС Максим Шварцман. Трагедия произошла еще 15 июля.

Об этом сообщило само агентство.

Как отмечается, журналист с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину вступил в ряды Черновицкой территориальной обороны.

"Его родной поселок Каланчак на Херсонщине был оккупирован — принять и разрешить это Максим не мог", — говорится в сообщении.

Прощаться с Максимом будут 29 июля в 11:00 Аллеи Славы Центрального кладбища Черновцов.

Отметим, что мужчина стал 66 работником медиа, погибшим в результате российской агрессии.

Напомним, что в Сумской области прокуратура передала ВСУ российский танк.

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Дата публикации
Просмотры
2182
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