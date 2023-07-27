На Сумщині прокуратура передала ЗСУ російський танк

З нього росіяни обстрілювали Тростянецьку лікарню.

На Сумщині обласна прокуратура передала українським військовим російський танк Т-80. Його було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні за фактом обстрілу Тростянецької лікарні.

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури області.

Як зазначається, 23 березня минулого року під час окупації російськими військовими міста Тростянець Сумської області з танка Т-80 було обстріляно міську лікарню.

"Вдалось встановити, що віддав наказ про здійснення прицільних пострілів по будівлі лікарні 23-річний Ж., який обіймає посаду командира танка 6-ї танкової роти 12-го гвардійського танкового полку "Шепетівський" 4-ї гвардійської танкової дивізії "Кантимирівська". Стосовно зазначеного військовослужбовця російської федерації Сумською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28/ч. 1 ст. 438 КК України). Наразі справа перебуває на стадії підготовчого судового засідання, вирішується питання щодо проведення спеціального судового розгляду", — розповіли в прокуратурі.

Нагадаємо, що Нацгвардійці досягли успіху на одному з напрямків.

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