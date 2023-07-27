Ізраїль закликають надати системи ППО Україні

Україна потребує більше систем протиповітряної оборони, щоб закрити небо та підсилити ЗСУ під час контрнаступу.

Більшість єврейського населення країни вважає, що Єрусалим має дати Україні зелене світло на купівлю систем ППО. Про це свідчить нове опитування, проведене на замовлення посольства нашої країни.

Про це повідомляє Israel Hayom.

Ізраїль має захистити своїх громадян

За даними опитування, проведеного Geocartography Knowledge Group, 76% єврейського населення країни вважають, що Єрусалим має дати Україні "зелене світло" на купівлю систем ППО. Близько 24% вважають, що такі угоди не повинні схвалюватися.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук сказав, що в майбутній Рош га-Шана очікується прибуття в Умань тисяч єврейських паломників. Але всі розмови про зелені коридори безглузді, тому що ми не можемо гарантувати їхню безпеку.

"Якщо Ізраїль не хоче допомогти захистити українців, можливо, він хотів би захистити своїх громадян?", – відзначив посол.

Зауважимо, від початку бойових дій у 2022 році Ізраїль надавав гуманітарну допомогу. Зокрема, організував польовий шпиталь на заході України.

Нагадаємо, Ізраїль відхилив прохання Вашингтона та Києва щодо постачання озброєння українській армії. Країна не наважується передати Україні свою легендарну систему ППО "Залізний купол", бо боїться, що це озброєння може потрапити до рук Ірану.

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