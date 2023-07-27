Израиль призывают предоставить системы ПВО Украине

Украина требует больше систем противовоздушной обороны, чтобы закрыть небо и усилить ВСУ во время контрнаступления.

Большинство еврейского населения страны считают, что Иерусалим должен дать Украине зеленый свет на покупку систем ПВО. Об этом свидетельствует новый опрос, проведенный по заказу посольства нашей страны.

Об этом сообщает Israel Hayom.

Израиль должен защитить своих граждан

По данным опроса, проведенного Geocartography Knowledge Group, 76% еврейского населения страны считают, что Иерусалим должен дать Украине "зеленый свет" на покупку систем ПВО. Около 24% считают, что подобные соглашения не должны одобряться.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сказал, что в будущем Рош га-Шана ожидается прибытие в Умань тысяч еврейских паломников. Но все разговоры о зеленых коридорах бессмысленны, потому что мы не можем гарантировать их безопасность.

"Если Израиль не хочет помочь защитить украинцев, может быть, он хотел бы защитить своих граждан?", — отметил посол.

Заметим, с начала боевых действий в 2022 году Израиль оказывал гуманитарную помощь. В частности, организовал полевой госпиталь на западе Украины.

Напомним, Израиль отклонил просьбы Вашингтона и Киева по поставкам вооружения украинской армии. Страна не решается передать Украине свою легендарную систему ПВО "Железный купол", потому что боится, что это вооружение может попасть в руки Ирана.

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