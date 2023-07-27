"Доставим бесплатно": Путин решил подкупить Африку зерном

Диктатор говорит, что якобы "именно Россия вносит существенный вклад в глобальную продовольственную безопасность".

Президент России Владимир Путин подкупает Африку после выхода из "зернового соглашения". Он пообещал некоторым странам отправить бесплатное зерно.

Об этом сообщает пропагандистское издание "РИА Новости".

В частности, диктатор объявил, что РФ хочет "заменить украинское зерно как на безвозмездной, так и коммерческой основе".

"Чтобы быть конкретным, добавлю, мы будем готовы уже в ближайшие месяцы, в ближайшие три-четыре месяца, безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР, Эритреи по 25-50 тысяч тонн зерна. Обеспечим и бесплатную доставку этой продукции потребителю", – сказал он.

В то же время, он обвинил Запад и Украину в "создании препятствий для поставки зерна".

Кроме того, Путин посетовал, что условия России по "зерновому соглашению" не были выполнены.

"Ни одно из условий соглашения о выводе из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки выполнено не было... Препятствия оказывались и для безвозмездной передачи нами минеральных удобрений нуждающимся странам", — говорит диктатор.

Напомним, что в Российской Федерации в день взрыва на Крымском мосту, 17 июля, заявили о прекращении действия "зернового соглашения". По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, часть соглашений, касающихся РФ, не была выполнена.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отказ Российской Федерации продлить "зерновое соглашение".

"Мы не боимся. К нам обратились компании, являющиеся владельцами кораблей. Они сказали, что они готовы, если Украина отпустит, а Турция будет пропускать — все готовы продолжать поставки зерна", — заявил президент.

В МВФ сообщили, что из-за того, что Россия вышла из "зернового соглашения", мировые цены на зерно могут вырасти на 15%.

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