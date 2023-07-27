Нацгвардейцы добились успеха на одном из направлений: детали

Нацгвардейцы добились успехов во время наступления на Мелитопольском направлении. Украинские защитники закрепляются на достигнутых рубежах.

Об этом рассказал заместитель директора департамента планирования по применению Главного управления Нацгвардии Николай Уршалович.

По его словам, нацгвардейцы "имели тактические успехи, закрепляются на достигнутых рубежах и проводят разведку по направлениям дальнейших действий".

В частности, на Херсонском направлении российские оккупационные войска продолжают вести активную оборону и неизбирательные обстрелы населенных пунктов. В свою очередь, украинские защитники проводят стабилизационные мероприятия и гуманитарное разминирование. На фроне произошло 28 боевых столкновений.

Ситуация на фронте

В четверг, 27 июля, начались 520 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. В течение суток украинская авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Также Генштаб сообщил, что ВСУ преуспевают на востоке во время контрнаступления. В частности, Вооруженные силы Украины продвинулись в районе села Старомайорское в Донецкой области. Оккупанты оказывают мощное сопротивление, осуществляют перемещение подразделений, активно применяют резервы.

Тем временем в Белом доме сделали важное заявление о контрнаступлении ВСУ. Отмечается, что украинские защитники продвигаются. Наступление не находится в тупике. К сожалению, наступление Украины не так быстро, как желалось бы.

О том, что ВСУ начинают масштабное наступление на юге, пишет Bloomberg. Издание отмечает, что операция начинается почти через два месяца после того, как стало известно о наступательных действиях украинцев.

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