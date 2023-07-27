Нацгвардійці досягли успіху на одному з напрямків: деталі

Нацгвардійці досягли успіхів під час наступу на Мелітопольському напрямку. Українські захисники закріплюються на досягнутих рубежах.

Про це розповів заступник директора департаменту планування застосування Головного управління Нацгвардії Микола Уршалович.

За його словами, нацгвардійці "мали тактичні успіхи, закріплюються на досягнутих рубежах та проводять розвідку на напрямках подальших дій".

Зокрема на Херсонському напрямку російські окупаційні війська продовжують вести активну оборону й невибіркові обстріли населених пунктів. Своєю чергою, українські захисники проводять стабілізаційні заходи та гуманітарне розмінування. На фроні відбулось 28 бойових зіткнень.

Ситуація на фронті

У четвер, 27 липня, розпочалася 520 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації. Протягом доби українська авіація завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Також Генштаб повідомив, що ЗСУ мають успіх на сході під час контрнаступу. Зокрема Збройні сили України просунулися у районі села Старомайорське у Донецькій області. Окупанти чинять потужний опір, здійснюють переміщення підрозділів, активно застосовують резерви.

Тим часом у Білому домі зробили важливу заяву про контрнаступ ЗСУ. Зазначається, що українські захисники просуваються. Наступ не перебуває в глухому куті. На жаль, наступ України не такий швидкий, як бажалося б.

Про те, що ЗСУ починають масштабний наступ на півдні, пише Bloomberg. Видання наголошує, що операція розпочинається майже через два місяці після того, як стало відомо про наступальні дії українців.

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