Після заколоту Пригожина помітила на форумі у Санкт-Петербурзі

Засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, який організував військовий заколот у РФ, помітили на форумі "Росія – Африка" у Санкт-Петербурзі.

Фото Євгена Пригожина у кулуарах форуму опублікував один із керівників групи "Вагнера" у Центральноафриканській Республіці (ЦАР) Дмитро Ситий, передає Reform.

Світлину зроблено у середу, 26 липня. На фото Пригожин пожимає руку члену делегації Центральноафриканської Республіки.

"Пан посол поділився зі мною першими фотографіями саміту Росія-Африка. Бачимо знайомі особи", – підписав фото Ситий.

Варто зазначати, що протягом 27-28 липня в Санкт-Петербурзі проходить другий саміт "Росія-Африка", в рамках якого відбудеться економічний та гуманітарний форум. У Кремлі, у цих заходах візьме участь президент-диктатор РФ Володимир Путін, який проведе зустрічі з усіма главами африканських держав, які прибули.

Нагадаємо, у таборі "вагнерівців" у Білорусі нарахували щонайменше 750 одиниць техніки.

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