Що чекає Україну до кінця 2026 року: екстрасенс дав шокуючий прогноз

Екстрасенс Роман Завидовський / © ТСН

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До кінця 2026 року на Україну можуть чекати позитивні зміни, однак не всі події розвиватимуться так швидко, як хотілося б. На картах випали символи святкування, захисту вищих сил і вибору, а також карта, яка вказує на затримки, боротьбу та провокації.

Про це екстрасенс Роман Завидовський розповів на своєму YouTube-каналі.

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Які зміни чекають на Україну до кінця 2026 року

Для прогнозу на циганській колоді Роман Завидовський витягнув три карти. Серед них були карта свята, яка символізує позитивні зміни, карта священника, що вказує на захист вищих сил і духовність, а також карта вірності та сили.

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За словами екстрасенса, ці карти мають позитивне значення. Він зазначив, що навіть на тлі важкого емоційного стану та відчуття відчаю вони вказують на можливі зміни на краще.

«До речі, карти хороші, карти позитивні. Тобто навіть не зважаючи на те, що зараз стан дуже тяжкий і депресивний, і взагалі є відчуття відчаю дуже сильне, карти показують, що переміни в кращу сторону будуть», — сказав Роман Завидовський.

Під час розкладу на Таро екстрасенс витягнув Четвірку мечів, карту Закоханих і Єрофанта. Кожна з них, за його трактуванням, символізує певні обставини, які можуть вплинути на події до кінця року.

Четвірку мечів Завидовський пов’язав із затримками, боротьбою, агресією та провокаціями. Ця карта, за його словами, вказує на те, що події можуть розвиватися не за планом, а очікувані результати не завжди вдаватиметься отримати вчасно.

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«Ця карта говорить про те, що все-таки не все відбувається так, як би того хотілося. Не вчасно, не по планах. Хотілося одного, а виходить зовсім інше», — пояснив екстрасенс.

Водночас карта Закоханих, або шостий аркан, у його трактуванні символізує не лише кохання та об’єднання, а й важливий вибір між двома шляхами. Завидовський припустив, що йдеться про глобальне рішення, яке матиме значення для подальшого розвитку подій.

Ще однією картою став Єрофант — п’ятий аркан, який екстрасенс пов’язав зі священником і правильним напрямком руху. Він звернув увагу на те, що образ священника з’явився в обох розкладах.

«Дивіться, тут священник, тут священник. Дорога правильна. І ця дорога має бути пройдена до кінця. Вже те, що запланувалося, вже те все має і статися. До кінця року», — зазначив Роман Завидовський.

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Підсумовуючи розклад, екстрасенс наголосив, що серед карт Таро лише одна мала негативне значення — Четвірка мечів. Попри можливі затримки та відхилення від планів, решту карт він оцінив як позитивні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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