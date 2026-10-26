Жданов попередив про масований удар РФ і назвав несподівану дату: що відомо

Олег Жданов / © ТСН

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Росія може витримувати тривалі паузи між масованими обстрілами. Раніше між такими ударами був проміжок приблизно в місяць, а згодом армія РФ завдавала кількох групових ракетних ударів із перервами у три-чотири доби.

Про це в коментарі ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

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Зараз, за словами експерта, знову спостерігається затишшя. Він припустив, що Росія може прив’язувати наступний масований удар до певних дат.

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«Я думаю, що вони або тягнуть на 3 листопада на вибори в Сполучених Штатах, або може, до речі, сьогодні повнолуння починається. Тут вже навіть конспірологія є. Кожне повнолуння вони проводять масований обстріл нашої країни. Це статистика так каже. Я не вірю сам в конспірологію і не займаюсь цим, але співпадіння таке, на жаль, існує», — сказав Жданов.

Він попередив, що найближчими днями зберігається загроза нового ракетного удару по столиці або окремих цілях в Україні.

Які цілі може обрати Росія для нового масованого удару

За словами Жданова, з Кремля надходить інформація про підготовку плану масового знищення аеродромної інфраструктури в Україні, зокрема цивільних аеродромів.

Водночас експерт зауважив, що наявність таких планів не означає, що Росія має достатньо можливостей для їх реалізації в повному обсязі.

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«Плани планами, але судячи з того, як вони наносять навіть ракетні удари по нашій країні, то можливості у них не дуже великі», — зазначив він.

Жданов вважає, що Росія й надалі може влаштовувати терор за допомогою ударних безпілотників — як звичайних, так і реактивних. Однак можливості для послідовного завдання масштабних ракетних ударів, за його словами, обмежені.

«Терор в плані дронів, як звичайних, так і реактивних, так, вони можуть влаштувати, але нанести такі послідовні масовані удари, у них просто немає вже фізичної можливості. Тому так, вони будуть прив’язуватися до якихось дат, але удари не будуть такі, російською кажучи, „сокрушительні“, як вони про це мріють», — сказав військовий експерт.

Чи отримує Україна попередження про масовані ракетні удари

Жданов запевнив, що Україна отримує попередження про загрозу російських ударів. Він згадав скандал навколо Starlink, під час якого, за його словами, Сполучені Штати лише один раз пропустили інформацію про загрозу балістичного удару.

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«А так Пентагон, суперечки були в засобах масової інформації, але військові джерела кажуть, що всі попередження надходили своєчасно. Зі Starlink, так, Ілон Маск з Трампом погралися в плані зменшення швидкості, обмеження швидкості працювання Starlink. А по ударах ми все отримуємо», — зазначив експерт.

За його словами, попередження про загрозу балістичного удару надходять завчасно. Зазвичай вони охоплюють проміжок у 48 або 72 години, тобто дві-три доби. Це дає орієнтовне уявлення про можливий час атаки.

Водночас Жданов наголосив, що навіть завчасне попередження не вирішує проблеми нестачі засобів для перехоплення російських ракет.

«Розумієте, це теж точність. Вони розтягують попередження зазвичай на 48 або на 72 години. Це ж дві доби чи три доби. Це орієнтовно термін проведення цього удару. Тим не менш. В цьому сенсі працює, розвіддані йдуть. Але навіть з попередженням, як не було воно з чим збивати, так і немає. Нічого ж не змінюється», — сказав він.

Росія змінила стратегію ударів по Україні: що відомо

Нагадаємо, Росія змінила стратегію та інтенсифікувала удари по українській інфраструктурі й бізнесу. Головна мета ворога — виснажити економіку України та підірвати ментальне здоров’я громадян для більшої «гнучкості» держави на переговорах.

Так, від 16 липня фактично не було жодного дня без російських ударів по українській інфраструктурі.

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