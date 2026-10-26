Переможці виборів у Сербії готують удар по постачанню зброї Україні: що відомо

Сербія / © Associated Press

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Після перемоги «Студентського списку» на парламентських виборах у Сербії його провідні кандидати заявили, що майбутній уряд планує припинити весь експорт сербської зброї до зон бойових дій, зокрема продажі західним посередникам, які переправляють її Україні.

Про це пише Reuters.

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Водночас рух не планує приєднуватися до санкцій ЄС проти Росії через війну в Україні.

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Сербія залишається значно залежною від російських енергоресурсів. «Газпром» постачає країні близько 2,2 млрд кубометрів газу на рік за цінами, нижчими за ринкові.

У «Студентському списку» при цьому наголошують, що вважають такі відносини не геополітичним союзом із Москвою, а насамперед економічною залежністю.

Окремою проблемою для нового уряду стане сербська нафтова компанія NIS, яка управляє єдиним у країні нафтопереробним заводом. Її робота залежить від американських санкцій та процесу продажу російської частки.

За президентства Александра Вучича Сербія намагалася балансувати між Москвою та Києвом. Сам Вучич підтримував контакти як із президентом України Володимиром Зеленським, так і з російським лідером Володимиром Путіним.

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Ще одним викликом для нового керівництва стане євроінтеграція Сербії. Переговори про вступ до ЄС значною мірою загальмували, а «Студентський список» заявляє, що спершу необхідно провести внутрішні реформи.

Водночас позиція руху щодо Косова може ускладнювати зближення з Євросоюзом, оскільки Брюссель очікує від Белграда нормалізації відносин із Приштиною.

Серед внутрішніх пріоритетів «Студентського списку» — боротьба з корупцією, реформа державних інституцій та посилення контролю за використанням бюджетних коштів.

Вучич звинуватив Захід у своїй поразці

Після поразки на дострокових парламентських виборах Александр Вучич заявив, що його політична сила програла через нібито «зрежисовану революцію», організовану за підтримки європейських країн та американської «глибинної держави».

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Водночас він привітав опонентів із перемогою, але назвав їх «виконавцями» чужого плану зі знищення «суверенної країни». За словами Вучича, вже за пів року настрої серед переможців можуть змінитися.

Раніше Вучич визнав поразку на виборах, а до цього подав у відставку з посади президента, достроково завершивши свій другий термін.

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