Прапор США / © Associated Press

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У США відбулися перші арешти у справі, пов’язаній із ноутбуком Хантера Байдена, сина колишнього президента Джо Байдена.

Про це повідомив народний депутат Олександр Дубінський у телеграм-каналі Dubinsky.pro.

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За його словами, двоє колишніх високопосадовців Федерального бюро розслідувань - Ніккі Флоріс і Бредлі Бенавідес - здалися американській владі за звинуваченням у наданні неправдивих свідчень Конгресу.

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"Вони керували Foreign Influence Task Force і, згідно з пресрелізом Мін'юсту США, брали активну участь у розслідуваннях Хантера Байдена та його ноутбука перед виборами 2020 року. Зокрема, затвердили операцію "Round River", у рамках якої негативну інформацію щодо Байденів та української компанії Burisma (де Хантер перебував у раді директорів) позначали як можливу російську дезінформацію", - зазначив Дубінський.

Нардеп розповів, що у серпні 2020-го вони провели "захисний брифінг" сенаторам Грасслі та Джонсону, які готували доповідь про мільйони, отримані Хантером від Burisma та пов'язаних осіб, попередивши, що їхнє розслідування може просувати російську пропаганду.

"У день виходу цієї доповіді Флоріс розповсюдила її всередині ФБР разом із коротким резюме, в якому згадувався ймовірний хабар у $7 млн ​​від засновника Burisma", - пише Дубінський.

За його словами, у 2023 році в Конгресі вони це заперечували, мовляв, "Флоріс стверджувала, що не вела жодних обговорень на тему, а Бенавідес заявив, що дізнався про ноутбук тільки з Вікіпедії 2023-го".

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"Нагадаю, я вже три роки перебуваю у СІЗО за сфабрикованими звинуваченнями за те, що у 2019 році на пресконференції публічно заявив, що Україна оголосила підозру Злочевському, а до складу ради директорів його компанії Бурісма входив Хантер Байден.

З 2024 року в США одне за одним виходять матеріали: корупція Байденів в Україні – не російська дезінформація, а ФБР брало участь у її прихованні. Вони використовували Україну як проксі та вішали "російський слід" на всіх, хто про це публічно говорив, щоб вибілити Байденфв. В цей же час Зеленський вже три роки тримає мене у в'язниці у сфабрикованій справі, звинувачуючи у роботі на Росію. Справа розвалюється, і щоб не випустити мене на волю, Зеленський сфабрикував нову та відправив до Мінської колонії", - зазначив Дубінський.

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