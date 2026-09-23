Пєсков Дмитро / © Getty Images

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Хакерська група Black8Mirror заявила про публікацію архіву Михайла Бабича — колишнього повпреда президента Росії у Приволзькому федеральному окрузі, який від 2021 року працює заступником директора Федеральної служби з військово-технічного співробітництва. Серед оприлюднених матеріалів є нібито листування Бабича з прессекретарем президента РФ Дмитром Пєсковим.

Про це пише російське «Агентство».

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У ньому, зокрема, обговорюються Володимир Путін, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв та засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин.

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Листування нібито з Пєсковим Фото Агентство

Водночас російське видання «Агентство» зазначає, що не може незалежно підтвердити достовірність опублікованого масиву даних.

Листування нібито з Пєсковим Фото Агентство

Що нібито обговорювали Пєсков і Бабич

Один із фрагментів стосується несподіваного виступу Токаєва 25 липня. Під час відкритої для преси протокольної частини зустрічі з Путіним в Омську він раптово заговорив про війну в Україні. Токаєв заявив, що її природа «не зовсім зрозуміла» зокрема й Казахстану, та запропонував її «заморозити».

У оприлюдненому хакерами діалозі Бабич нібито запитує «Пєскова» про виступ Токаєва.

«Чистий експромт», — відповідає акаунт, підписаний ім’ям Пєскова.

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Далі співрозмовник припускає, що Токаєва «хтось попросив це сказати», і міркує, хто саме це міг бути: «українці, американці чи хтось ізсередини».

Судячи з опублікованих скриншотів, розмова починається в день зустрічі Путіна і Токаєва та продовжується наступного дня.

У ній співрозмовники також нібито обговорюють появу Путіна на День ВМФ у Санкт-Петербурзі 26 липня. Цього року російський президент приїхав до Головного Адміралтейства автомобілем. Великий військово-морський парад другий рік поспіль не проводили.

«У засраному дворику Адміралтейства, замість моря — банер, замість військ — рота почесної варти із сухопутних солдатів… Діма, хто цю хрінь придумав…», — згідно з витоком, описав церемонію «Бабич».

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«Пєсков» нібито відповів: «Ну так безпечно».

Що у «листуванні» говорили про Пригожина та Навального

Найдетальніший оприлюднений діалог датований травнем 2023 року. Нібито Бабич пересилає співрозмовнику повідомлення, у якому йдеться про Євгена Пригожина та його оцінку ув’язнення опозиціонера Олексія Навального.

У тексті, який приписується Пригожину, стверджується, що ув’язнення Навального нібито «розбестило» чиновників-корупціонерів. За словами автора повідомлення, раніше корупціонери побоювалися розслідувань Навального, оскільки після їхньої публікації їм було складніше виводити гроші.

«Євген Пригожин вважає, що тюремне ув’язнення опозиціонера Олексія Навального „розбестило“ чиновників-корупціонерів: на його думку, раніше хабарники дуже боялися згадок у розслідуваннях Навального… він був дуже корисний. Тому що коли якийсь глава корпорації вкрав гроші, і Навальний починав про це кричати, йому було небезпечно виводити ці гроші. А тепер, коли Навальний сидить — Навального немає, вкрав гроші, питань немає».

На скриншоті ця цитата представлена як переслане повідомлення від Миколи Петрова — тезки відомого політолога.

«Агентство» звернулося до нього по коментар.

Водночас аналіз видання свідчить, що цей текст є вже видаленим дописом Telegram-каналу «ЕЖ», який у травні 2023 року називався Brief.

«Трагедія в тому, що все це правда. І всі ми так чи інакше про це говоримо… тільки вважається, що про це не можна публічно говорити», — відповідає «Пєсков».

Пізніше цей акаунт додає: «Навіщо він це робить — не знаю. Позавчора скандалив із ним годину. Вже марно. Він вважає, що все настільки погано, що треба щось робити…»

Після цього «Бабич» нібито пише, що йому «вперше здається, що він правий», і запитує, чи не варто «почати йому допомагати».

«Навряд чи можна допомогти самогубцю. Потім будемо згадувати його як героя», — відповідає співрозмовник.

На опублікованому Black8Mirror скриншоті над пересланим «Бабичем» текстом вказана дата 24 травня 2023 року.

Напередодні вийшло інтерв’ю з Пригожиним. У ньому очільник «Вагнера» заявляв, що Росія фактично мілітаризувала Україну, а також говорив про користь розслідувань Навального.

За три тижні до цього Пригожин опублікував відео на тлі десятків тіл, у якому нецензурно вимагав від Сергія Шойгу та Валерія Герасимова надати боєприпаси.

9 травня він також говорив про «щасливого дідуся», від якого залежить майбутнє Росії, та запитував, що буде, якщо той виявиться «закінченим мудаком».

Пєсков не відповів на запит видання

На аватарці акаунта, який у витоку підписаний як «Пєсков», видно фотографію коміка Дениса Дорохова, який виступав із пародіями на прессекретаря президента РФ. Це ж фото використовується у профілі Пєскова в Telegram.

Прессекретар президента РФ не відповів на повідомлення редактора «Агентства».

Видання наголошує, що не може незалежно підтвердити справжність опублікованого хакерами листування та всього масиву даних.

Нагадаємо, в Кремлі вкотре заговорили про «мир», але продовжили висувати Україні умови та звинувачувати її у війні.

Тим часом такі союзники Росії, як Молдова, Вірменія, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, від початку вторгнення в Україну почали відвертатися від Москви та шукати нових партнерів.

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