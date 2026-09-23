У підлітка над оком виросли гострі шипи: лікарі не очікували побачити це на КТ

У підлітка над оком виріс зуб — рідкісний випадок / © pexels.com

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Незвичайне утворення над оком 16-річного хлопця з Індії виявилося справжнім зубом. Він сформувався далеко від зубного ряду — у верхній частині очниці, а згодом почав прориватися назовні крізь шкіру повіки.

Про це повідомило видання Live Science.

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Спочатку підліток помітив лише безболісний набряк над лівим оком. Він не зникав упродовж кількох місяців, а пізніше на цьому місці з’явилися два гострі білі виступи. Ще приблизно місяць хлопець не звертався по медичну допомогу.

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Під час огляду лікарів зацікавили незвичайні властивості утворень: вони були твердими, гладкими та за кольором нагадували зуби. Втім, одразу встановити їхнє походження було неможливо. Серед можливих пояснень розглядали стороннє тіло, а також тератому — рідкісну пухлину, у складі якої можуть бути різні тканини, зокрема зубна та кісткова.

Відповідь дала комп’ютерна томографія. На знімках медики побачили структуру зуба у верхній частині очниці. Він містився між повікою та бровою хлопця.

Йдеться про так званий ектопічний зуб — тобто такий, що розвинувся або прорізався в нетиповому місці. Зуби можуть відхилятися від свого нормального положення і в межах ротової порожнини, однак у цього підлітка він опинився повністю за межами зубної дуги.

Утворення видалили хірургічно. Після операції з’ясувалося, що над оком хлопця виросло зріле ікло. Ознак, які могли б свідчити про його зв’язок із тератомою, лікарі не виявили. Інших ектопічних зубів на знімках також не було.

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Співавторка звіту про випадок, докторка Мегана Танвар, зазначила, що ектопічні зуби раніше вже знаходили в інших незвичних місцях, зокрема в носовій порожнині та нижній частині очниці. Проте, за словами лікарки, це перший відомий описаний випадок, коли зуб виявили саме у верхній частині очниці.

Що спричинило таку аномалію у підлітка, медики не встановили. Серед можливих причин появи ектопічних зубів загалом називають порушення розвитку, травми, інфекції та генетичні чинники.

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