Сі Цзіньпін раптово зник із саміту БРІКС: у Мережі заговорили про серйозні проблеми зі здоров’ям

Сі Цзіньпін / © Associated Press

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71-річний лідер Китаю Сі Цзіньпін проігнорував урочисту вечерю під час саміту БРІКС у Нью-Делі і достроково залишив Індію. Це викликали нові чутки про самопочуття Сі. Зауважимо, що здоров’я китайських лідерів вважається суворо засекреченою державною таємницею.

Про це йдеться у матеріалі Daily Express.

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Видання пише, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді зробив паузу під час своєї вступної промови на саміті через метушню, яка виникла поруч. Він запитав, чи все гаразд? , коли помітив, як помічники поспішили до Сі Цзіньпіна. За даними місцевих ЗМІ, прем’єр і звернув увагу на те, що Сі мав трохи «незручний вигляд».

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Daily Express пише, що оглядачі активно обговорюють цей епізод у Мережі, ставлячи під сумнів стан здоров’я китайського лідера. Зокрема, китайська публіцистка Дженніфер Зенг, посилаючись на колишнього представника Компартії заявила, що Сі Цзіньпін страждає від атрофії мозочка.

«Це складний стан, з яким важко впоратися, оскільки, на відміну від проблем із деякими іншими органами, мозочок неможливо просто замінити за допомогою трансплантації», — заявила вона.

Своєю чергою, американський політичний коментатор Гордон Г. Чанг висловився про те, що «Сі Цзіньпін нездоровий. Цього разу Китай не зміг приховати його стан».

Чутки про здоров’я Сі — що відомо

Кореспондент газети The Washington Times і експерт з питань Китаю Білл Герц заявив, що у КНР поширюються чутки про те, що Сі захворів під час свого візиту до Індії.

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«Є заяви про те, що він переніс легке захворювання, а також інсульт, стан після якого погіршився через відсутність своєчасного лікування», — йдеться у дописі.

Китайський політичний активіст і голова незареєстрованої Китайської демократичної партії Сє Ваньцзюнь заявив, що Сі Цзіньпін повернувся до Пекіна раніше запланованого терміну.

«Під час посадки в літак він йшов з труднощами, його кроки були невпевненими, а тіло постійно нахилялося ліворуч. Все це свідчить про те, що Сі Цзіньпін — літня людина, а його режим — приречений на загибель», — наголосив він.

Окрім того, Сє стверджував, що лідер КНР навіть знепритомнів під час саміту БРІКС. Після цього його доставили назад до Китаю спеціальним рейсом для надання медичної допомоги.

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«Після прибуття літака до пекінського аеропорту влада не організувала зустріч великої групи чиновників, а також не організувала церемонію привітання. Натомість, для транспортування Сі Цзіньпіна безпосередньо до 301-ї лікарні Пекіна для надання невідкладної медичної допомоги був використаний військовий гелікоптер», — повідомив активіст.

Сє Ваньцзюнь заявив, посилаючись на висновки експертної групи лікарні №301, що Сі міг перенести важкий ішемічний інсульт, тобто тимчасове порушення кровопостачання мозку.

За його твердженням, китайський лідер побоювався, що Індія може отримати інформацію про стан його здоров’я, а тому відмовився від невідкладної допомоги в індійській лікарні, а натомість вирішив повернутися до Пекіна спеціальним літаком для подальшого лікування.

Нагадаємо, раніше Independent писало про те, що Сі Цзіньпін відмовився від вечері на саміті БРІКС. Причина пов’язана не лише з відносинами Китаю та Індії, а й із розбіжностями всередині блоку. Окрім того, він нібито роздратований був через те, оскільки учасники саміту не мають єдиної позиції щодо війни в Україні та на Близькому Сході.

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