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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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18-річна донька Джессіки Альби вступила до Єльського університету та показала свою кімнату в гуртожитку

Донька зірки та її колишнього чоловіка вступила на перший курс коледжу.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Джессіка Альба з дочкою Хонор

Джессіка Альба з донькою Гонор

18-річна Гонор Воррен, старша донька Джессіки Альби та її колишнього чоловіка Кеша Воррена, розпочала навчання в Єльському університеті. Дівчина показала шанувальникам, який вигляд має її нове житло в престижному американському університеті.

Гонор опублікувала в Instagram кілька фотографій і відео з переїзду. На знімках можна побачити її одномісну кімнату з ліжком, письмовим столом і місцями для зберігання речей. Поруч із кімнатою розташований спільний простір, де стоять диван, крісла та холодильник.

(перегортайте фото вправо)

Зазначимо, що в Єлі дівчина вивчатиме англійську мову та кінематограф. Цікаво, що її батько Кеш Воррен також навчався в цьому університеті.

Для Джессіки Альби переїзд доньки став емоційною подією. Перед початком навчання акторка зізнавалася, що поки що не до кінця усвідомила, що Гонор залишає дім. Крім того, мати й донька зробили однакові татуювання — око над символом нескінченності, які мають нагадувати їм про їхній зв’язок.

Джессіка Альба з донькою Гонор

Джессіка Альба з донькою Гонор

Джессіка Альба з донькою Гонор

Джессіка Альба з донькою Гонор

Тепер Гонор починає самостійне життя далеко від родини. А Джессіка, судячи з її реакції на фотографії доньки, продовжує уважно стежити за її першими студентськими враженнями.

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