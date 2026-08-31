Сі Цзіньпін різко пішов проти своїх топгенералів: у Китаї заговорили про держпереворот

Чжан Юсь / © Associated Press

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Двох впливових офіцерів Чжан Юся та Лю Чженлі у вищому військовому командуванні Китаю усунули з посад у державній Центральній військовій раді (ЦВР). Рішення ухвалили на тлі чуток про змову.

Про це повідомило китайське державне агентство Xinhua, передає Reuters.

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За офіційною інформацією, рішення ухвалено за результатами розслідувань щодо підозр у серйозних порушеннях дисципліни та закону, які розпочали у січні цього року.

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Після усунення з посад Чжана та Лю залишається лише двоє активних членів у колишній раді із семи осіб, включно з самим президентом Сі Цзіньпіном.

Чжан Юся обіймав посаду другого за важливістю керівника після Сі. Він був заступником очільником ЦВР і членом елітного Політбюро Китаю. Лю Чженлі був членом ЦВР і начальником Об’єднаного штабу ЦВР.

Чутки про спробу перевороту

Кадрові рішення відбулися на тлі непідтверджених повідомлень про можливу змову проти китайського лідера. The Spectator раніше писав, що 18 січня Чжан Юся нібито направив військових до готелю «Інси» на заході Пекіна для затримання Сі Цзіньпіна.

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