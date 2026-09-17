У Китаї влаштували істерику через санкції проти Росії: у Пекіні погрожують США

Прапори Китаю та США / © Associated Press

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Офіційний Пекін різко та емоційно відреагував на схвалення Палатою представників США нового масштабного законопроєкту про санкції проти Росії. У МЗС Китаю заявили, що США не мають права втручатися у торговельні відносини між Пекіном та Москвою, і виступили проти екстериторіального застосування американських законів.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ КНР Ґо Цзякунь, передає Anadolu.

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У Пекіні влаштували справжню істерику через можливість запровадження США 100-відсоткових мит на китайські товари за купівлю російських енергоресурсів. Представник МЗС КНР підкреслив, що економічна співпраця Китаю з іншими країнами є «взаємовигідною» і не повинна зазнавати тиску з боку Вашингтона.

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«Ми завжди виступаємо проти "довгої руки" юрисдикції, яка не має підґрунтя в міжнародному праві чи повноваженнях Ради Безпеки ООН. Наше співробітництво не спрямоване проти третіх сторін і не має порушуватися під їхнім примусом», — заявив Ґо Цзякунь.

Приводом для обурення Пекіна став законопроєкт, який уже пройшов Палату представників США. Документ передбачає жорсткі обмеження проти російського оборонного сектору, олігархів і керівництва РФ. Крім того, він надає адміністрації Дональда Трампа безпосередні повноваження накладати колосальні мита (до 100%) на імпорт із країн, які продовжують купувати російські нафту та газ — насамперед йдеться про Китай та Індію.

Попри міжнародний тиск, торгівля між КНР та РФ продовжує рекордне зростання, а більшість розрахунків між країнами переведено в юані та рублі, що дозволяє Росії обходити західні фінансові обмеження.

Санкції проти Росії

Раніше ми писали про те, що після ухвалення Палатою представників США «пекельних санкцій» проти Росії у Кремлі раптом вирішили озватися. Речник президента РФ Дмитро Пєсков враз почав коментувати ситуацію та давати оцінку санкціям.

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Москва розцінює як недружній крок ухвалення Сполученими Штатами законопроєкту про так звані «пекельні санкції». За словами речника Кремля, можливе запровадження нових обмежень лише ускладнить пошук шляхів до встановлення миру в Україні.

Нагадаємо, російський диктатор Путін більше не зможе приїхати до США на зустріч із Дональдом Трампом. Конгрес США схвалив новий пакет санкцій, який передбачає заборону в’їзду для російського лідера. Відповідний пакет після Сенату схвалила Палата представників Конгресу США. Також заборона на в’їзд стосується низки російських військових чиновників. Їхні активи на території Сполучених Штатів також заморозять.

Нові обмеження стали першим масштабним санкційним пакетом проти Росії за другий президентський термін Дональда Трампа. За документ проголосували 262 члени Конгресу, 159 були проти.

Санкції передбачають заходи проти російського «тіньового флоту» — суден, які Москва використовує для обходу міжнародних обмежень на експорт нафти. Також обмеження поширюються на низку російських банків.

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