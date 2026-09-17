«Пекельні санкції» проти Росії: Палата представників ухвалила законопроєкт

Конгрес США / © Associated Press

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Палата представників Конгресу США остаточно схвалила законопроєкт про «пекельні» санкції проти Росії та Ірану.

Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Алекс Рауфоглу.

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Документ надає Трампу повноваження вводити мита до 100% щодо країн, які купують російські енергоресурси або сприяють обходу санкцій проти Росії.

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Крім того, законопроєкт передбачає обмеження щодо російських посадовців, банків і так званого тіньового флоту. Також він продовжує чинні санкції щодо Ірану.

За результатами фінального голосування документ підтримали 252 члени Палати представників, 154 висловилися проти. Серед республіканців «за» проголосували 197 конгресменів, тоді як шість виступили проти. Демократи розділилися: 54 підтримали законопроєкт, а 148 проголосували проти. Документ також підтримав один незалежний конгресмен.

Необхідний для ухвалення законопроєкту поріг був подоланий ще до завершення підрахунку голосів. У певний момент свою підтримку вже висловили 217 членів Палати представників.

Водночас актуальні повідомлення американських ЗМІ вказують на інший остаточний результат голосування — 262 голоси проти 159.

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Раніше повідомлялося, що Палата представників США підтримала процедурні правила розгляду законопроєкту про санкції проти Росії.

Ми раніше інформували, що група демократів у Палаті представників США запропонувала поправку до законопроєкту про санкції проти Росії та Ірану, яка передбачає надання Україні $15 млрд прямих позик на оборонні потреби.

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