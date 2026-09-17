Росія допомогла Ірану точніше уразити бази США: супутники пролетіли перед атакою

Іранська ракета / © Defense Express

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Російська супутникова розвідка могла відіграти роль у підготовці Іраном удару по американській військовій базі в Саудівській Аравії.

Про це повідомляє CNN.

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Журналісти CNN дослідили, як Іран зміг підвищити точність наведення під час атак на американські військові об’єкти та чи могла російська супутникова розвідка сприяти цьому.

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За інформацією видання, 14 російських розвідувальних супутників пролетіли над американською базою Prince Sultan у Саудівській Аравії за 48 годин до іранського удару.

Як зазначають журналісти, супутники пролітали над військовим об’єктом у визначеній послідовності та у відповідний час. Це потенційно давало можливість зібрати значний обсяг розвідувальної інформації про розташування американських сил.

Американські посадовці та міжнародні розвідувальні джерела розповіли CNN, що отримані таким способом дані могли бути корисними Тегерану під час підготовки атаки. Зокрема, вони могли дозволити точніше встановити місця розташування військової техніки та інших важливих об’єктів на території бази.

Водночас CNN не заявляє, що Москва безпосередньо передала Ірану розвідувальні дані для здійснення саме цієї атаки. Йдеться лише про можливу роль російської супутникової розвідки, яку журналісти оцінюють на основі інформації американських чиновників і міжнародних розвідувальних джерел.

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Раніше повідомлялося, що Іран атакував американські війська в Йорданії після удару США по іранських ракетних установках на острові Ларак.

Ми раніше інформували, що Іран звернувся до Росії із проханням надати передові реактивні безпілотники «Герань» для використання у війні проти США та Ізраїлю.

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