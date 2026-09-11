Іран знову активізувався біля ядерного об’єкта: МАГАТЕ заговорило про будівельні роботи

Прапор Ірану / © Reuters

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Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив про ознаки будівельної активності на горі Пікекс в Ірані.

Про це йдеться в матеріалі Bloomberg.

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Інспектори МАГАТЕ не проводили огляд тунельного комплексу зсередини. Водночас супутникові знімки зафіксували новий рух на об’єкті, розташованому неподалік головного іранського заводу зі збагачення урану на південь від Тегерана.

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«Є певні ознаки руху довкола цього будівельного майданчика», — зазначив Гроссі.

Водночас очільник МАГАТЕ наголосив, що агентство не має конкретної інформації про характер робіт, які нині проводяться на об’єкті.

Заява Гроссі прозвучала після рішення Ради керуючих МАГАТЕ передати ядерне питання Ірану до Ради Безпеки ООН. Інспектори агентства не змогли підтвердити стан або місце зберігання іранських запасів урану, близьких до рівня, необхідного для створення ядерної зброї.

Президент США Дональд Трамп також заявляв про активність на Пікекс. За його словами, Ірану не варто «гратися», оскільки в іншому разі Сполучені Штати завдадуть дуже сильного удару.

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Об’єкт Пікекс розташований у горах Загрос, приблизно за 220 км на південь від Тегерана. Його будівництво розпочалося після атаки на іранський цех із виробництва центрифуг шість років тому.

Як розповів Гроссі, після тієї атаки Іран заявив про намір перенести все обладнання в тунелі всередині гори, щоб захистити об’єкт.

Ізраїль та США вимагають від Ірану закрити програму центрифуг і припинити збагачення урану. Центрифуги використовують для розділення ізотопів урану — це ключова технологія для виробництва ядерного палива.

Рішення Ради керуючих МАГАТЕ, ухвалене в середу, може створити передумови для нових ударів по іранських ядерних об’єктах. Трамп неодноразово заявляв, що запобігання створенню Іраном ядерної зброї є причиною війни з Ісламською Республікою.

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Цього тижня в Ірані застерегли західні країни від перетворення МАГАТЕ на інструмент війни. Представник Тегерана заявив, що атаки Ізраїлю та США у червні 2025 року стали доказом прихованих намірів прихильників відповідного рішення.

Окремо Гроссі висловив занепокоєння через збільшення кількості країн, які розглядають можливість придбання та використання ядерної зброї. За його словами, така тенденція пов’язана зі зростанням кількості конфліктів і воєн.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати нібито фактично взяли під контроль Іран унаслідок американської військової операції.

Ми раніше інформували, що Росія протягом кількох років таємно допомагає Ірану розробляти надзвукові крилаті ракети, здатні загрожувати американським військовим кораблям.

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