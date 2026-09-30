США запровадили нові санкції компаній з Росії, Китаю та Ірану: яка причина

Санкції проти РФ / © iStock

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У вівторок, 29 вересня, уряд США оголосив про новий пакет санкцій проти 13 фізичних та юридичних осіб, які, зокрема, базуються в Росії, Китаї, Гонконзі та Пакистані.

Про це повідомляє Reuters.

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Зазначається, що санкції, оголошені Міністерством фінансів і Державним департаментом США, є частиною політики адміністрації президента Дональда Трампа щодо економічної ізоляції Ірану та примусу Тегерана до переговорів про припинення війни, яка почалася 28 лютого з американо-ізраїльського удару по Ірану.

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Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив: «Міністерство фінансів не буде терпіти жодної підтримки режиму і продовжуватиме виявляти, викривати та ізолювати тих, хто сприяє Ірану».

У Міністерстві фінансів США зазначили, що запроваджені обмеження мають послабити можливості Тегерана відновлювати свої програми озброєння, а також підвищити ціну для тих, хто допомагає Ірану закуповувати зброю.

Хто потрапив під санкції

Серед фізичних і юридичних осіб, проти яких США оголосили санкції, зокрема:

Сейєд Асгар Алізаде Табатабаї — представник Міністерства оборони та Агентства з логістики збройних сил Ірану, який базується в Пекіні. За даними Мінфіну США, він координував закупівлю готових систем озброєння та компонентів подвійного призначення в Китаї від імені Ірану.

Kavoshcom Asia R and D Group — іранська компанія, яка, за інформацією американського Мінфіну, закуповувала електронні компоненти, зокрема роз’єми, для Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company.

EC Mojo Technology Co Limited — компанія з Гонконгу, яка, за даними Міністерства фінансів США, постачала електронні компоненти для підтримки закупівельної діяльності Kavoshcom. Також під санкції потрапив представник EC Mojo у Китаї Лі Фен.

Васім Паша Таджаммал — громадянин Пакистану, який очолює Cavalier Group, приватну оборонну компанію з філіями в Пакистані та інших країнах.

Акціонерне товариство «Експериментальне конструкторське бюро імені А.С. Яковлєва» — російський виробник літаків.

ТОВ MG-Flot — російська судноплавна компанія, судна якої, за даними США, перевозять озброєння для Міністерства оборони РФ.

Saha Airlines — іранська авіакомпанія, пов’язана з військово-повітряними силами країни.

Раніше повідомлялося, що посланець президента США Дональда Трампа Джон Коул запропонував, щоб Росія звільнила частину політичних в’язнів, а США у відповідь пом’якшили санкції проти російської економіки.

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Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп наразі не має достатніх важелів, щоб змусити Путіна припинити гарячу фазу війни до зими.

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