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США запровадили нові санкції компаній з Росії, Китаю та Ірану: яка причина
За даними Вашингтона, вони допомагали Ірану закуповувати озброєння та комплектуючі.
У вівторок, 29 вересня, уряд США оголосив про новий пакет санкцій проти 13 фізичних та юридичних осіб, які, зокрема, базуються в Росії, Китаї, Гонконзі та Пакистані.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що санкції, оголошені Міністерством фінансів і Державним департаментом США, є частиною політики адміністрації президента Дональда Трампа щодо економічної ізоляції Ірану та примусу Тегерана до переговорів про припинення війни, яка почалася 28 лютого з американо-ізраїльського удару по Ірану.
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив: «Міністерство фінансів не буде терпіти жодної підтримки режиму і продовжуватиме виявляти, викривати та ізолювати тих, хто сприяє Ірану».
У Міністерстві фінансів США зазначили, що запроваджені обмеження мають послабити можливості Тегерана відновлювати свої програми озброєння, а також підвищити ціну для тих, хто допомагає Ірану закуповувати зброю.
Хто потрапив під санкції
Серед фізичних і юридичних осіб, проти яких США оголосили санкції, зокрема:
Сейєд Асгар Алізаде Табатабаї — представник Міністерства оборони та Агентства з логістики збройних сил Ірану, який базується в Пекіні. За даними Мінфіну США, він координував закупівлю готових систем озброєння та компонентів подвійного призначення в Китаї від імені Ірану.
Kavoshcom Asia R and D Group — іранська компанія, яка, за інформацією американського Мінфіну, закуповувала електронні компоненти, зокрема роз’єми, для Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company.
EC Mojo Technology Co Limited — компанія з Гонконгу, яка, за даними Міністерства фінансів США, постачала електронні компоненти для підтримки закупівельної діяльності Kavoshcom. Також під санкції потрапив представник EC Mojo у Китаї Лі Фен.
Васім Паша Таджаммал — громадянин Пакистану, який очолює Cavalier Group, приватну оборонну компанію з філіями в Пакистані та інших країнах.
Акціонерне товариство «Експериментальне конструкторське бюро імені А.С. Яковлєва» — російський виробник літаків.
ТОВ MG-Flot — російська судноплавна компанія, судна якої, за даними США, перевозять озброєння для Міністерства оборони РФ.
Saha Airlines — іранська авіакомпанія, пов’язана з військово-повітряними силами країни.
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Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп наразі не має достатніх важелів, щоб змусити Путіна припинити гарячу фазу війни до зими.