США ввели новые санкции компаний из России, Китая и Ирана: какая причина

Санкции против РФ / © iStock

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Во вторник, 29 сентября, правительство США объявило о новом пакете санкций против 13 физических и юридических лиц, которые, в частности, базируются в России, Китае, Гонконге и Пакистане.

Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что санкции, объявленные Министерством финансов и Государственным департаментом США, являются частью политики администрации президента Дональда Трампа по поводу экономической изоляции Ирана и принуждения Тегерана к переговорам о прекращении войны, которая началась 28 февраля с американо-израильского удара по Ирану.

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Министр финансов США Скотт Бессент заявил: «Министерство финансов не будет терпеть никакой поддержки режима и будет продолжать выявлять, разоблачать и изолировать тех, кто содействует Ирану».

В Министерстве финансов США отметили, что введенные ограничения должны ослабить возможности Тегерана возобновлять свои программы вооружения, а также повысить цену для тех, кто помогает Ирану закупать оружие.

Кто попал под санкции

Среди физических и юридических лиц, против которых США объявили санкции, в частности:

Сейед Асгар Ализаде Табатабаи — представитель Министерства обороны и Агентства по логистике вооруженных сил Ирана, базирующийся в Пекине. По данным Минфина США он координировал закупку готовых систем вооружения и компонентов двойного назначения в Китае от имени Ирана.

Kavoshcom Asia R and D Group — иранская компания, которая, по информации американского Минфина, закупала электронные компоненты, в том числе разъемы, для Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company.

EC Mojo Technology Co Limited — компания Гонконга, которая, по данным Министерства финансов США, поставляла электронные компоненты для поддержки закупочной деятельности Kavoshcom. Также под санкции оказался представитель EC Mojo в Китае Ли Фэн.

Васим Паша Таджаммал — гражданин Пакистана, возглавляющий Cavalier Group, частную оборонную компанию с филиалами в Пакистане и других странах.

Акционерное общество «Экспериментальное конструкторское бюро имени А.С. Яковлева» — российский производитель самолетов.

ООО MG-Flot — российская судоходная компания, суда которой, по данным США, перевозят вооружение для Министерства обороны РФ.

Saha Airlines — иранская авиакомпания, связанная с военно-воздушными силами страны.

Ранее сообщалось, что посланник президента США Дональда Трампа Джон Коул предложил, чтобы Россия освободила часть политических заключенных, а США в ответ смягчили санкции против российской экономики.

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Мы ранее информировали, что у президента США Дональда Трампа пока нет достаточных рычагов, чтобы заставить Путина прекратить горячую фазу войны до зимы.

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