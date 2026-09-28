Швейцарцы сделали выбор по санкциям против России: референдум завершился неожиданным результатом

Флаг Швейцарии / © Shutterstock

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Граждане Швейцарии на референдуме 27 сентября отклонили инициативу по закреплению в Конституции страны «вечного и военного» нейтралитета.

Об этом пишет Neue Zürcher Zeitung.

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По данным издания, против инициативы высказались 70,15% швейцарцев. При этом ее не поддержал ни один из 26 кантонов.

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В случае одобрения документ позволил правительству Швейцарии применять только санкции, введенные Организацией Объединенных Наций. Фактически это ограничило бы возможность страны приобщаться к новым санкционным мерам, в частности, направленным против России.

В Neue Zürcher Zeitung отметили, что такое изменение также существенно сузило пространство для действий Федерального совета Швейцарии во время международных кризисов.

В то же время, санкции ООН против России из-за ее войны против Украины не могли бы стать полноценной альтернативой. Соответствующие решения фактически блокируются правом вето, которое имеют постоянные члены Совета Безопасности ООН.

Еще одно положение инициативы предусматривало запрет на военное сотрудничество, пока Швейцарии не будет угрожать непосредственное нападение.

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В таком случае страна не могла бы полноценно обмениваться информацией о важных системах вооружения. Среди прочего это касалось бы истребителей F-35.

В издании также назвали результаты голосования «вотумом доверия правительству». Речь идет, в частности, о решении Федерального совета Швейцарии от февраля 2022 г. присоединиться к санкциям Европейского Союза против России после начала ее полномасштабного вторжения в Украину.

Ранее сообщалось, что граждане Швейцарии голосовали на общенациональном референдуме по усилению нейтралитета, который может ограничить участие страны в санкциях против России.

Мы ранее информировали, что Швейцария одновременно продлевает защиту для большинства украинцев еще на год, но сужает круг людей, которые смогут претендовать на статус S, устанавливая требование выполнения воинского долга в Украине.

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