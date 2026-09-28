Трамп заявил, что Зеленский согласился приостановить удары по НПЗ России

Владимир Зеленский и Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что во время разговора попросил президента Украины Владимира Зеленского «притормозить» удары по нефтеперерабатывающим заводам России. По словам Трампа, Зеленский якобы ответил, что Украина, вероятно, прислушается к этой просьбе.

Об этом президент США заявил во время общения с журналистами.

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Трамп объяснил, что его беспокойство связано с ударами по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре.

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«Большая проблема в том, что нефтеперерабатывающие заводы в России взрываются. Это не столько ближневосточная проблема, сколько проблема России, потому что Украина и Россия воюют друг с другом, и Украина подрывает дизельные НПЗ в России, потому что они перерабатывают много нефти», — заявил американский президент.

Он добавил, что из-за этого ситуация «действительно интересна», после чего рассказал о своем разговоре с Зеленским.

«И я говорил с президентом Зеленским, я сказал: „Вам нужно притормозить с НПЗ“, — сказал Трамп.

Журналисты поинтересовались, какой ответ он получил от президента Украины. По словам Трампа, Зеленский якобы ответил: «Ну, мы, вероятно, так и сделаем».

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В то же время эта реплика Зеленского пока известна только по словам самого Трампа. Прямых подтверждений от президента Украины или его Офиса на этот разговор и приведенный ответ пока нет.

Трамп также объяснил свою просьбу опасениями по поводу возможных последствий ударов по российским НПЗ.

По его словам, подобные атаки могут создать «мировую проблему». В то же время, американский президент отметил, что Зеленский «может заниматься и другими делами».

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил Украине прекратить Удары по российским НПЗ в обмен на перемирие в Черном море.

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Мы ранее информировали, что Дональд Трамп оценил последствия ударов Украины по российским НПЗ, заявив о серьезном влиянии на РФ.

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