"Прекратите бить по российским НПЗ": Макрон ошеломил предложением "моратория" для Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон / © Associated Press

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Официальный Париж активно ищет дипломатические пути стабилизации мирового рынка энергоресурсов на фоне роста цен на топливо. Франция предлагает достичь частичного перемирия между Киевом и Москвой в двух ключевых областях.

О новой мирной инициативе рассказал президент Эммануэль Макрон во время обширного интервью французским телеканалам TF1 и France 2.

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Предложение Макрона по мораторию

Франция делает все возможное во избежание дефицита горючего на европейском рынке. Среди других мер Эммануэль Макрон видит целесообразным дипломатическое вмешательство в течение войны в Украине для снижения общего напряжения.

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«Относительно украинского фронта, Эммануэль Макрон предлагает „двойной мораторий“: вы прекращаете бить по российским нефтеперерабатывающим заводам, и вы останавливаете боевые действия в Черном море», — говорится в публикации.

В то же время президент Франции официально опроверг слухи о вероятной подготовке российских атак на европейские объекты с помощью беспилотников. Однако он признал, что ситуация становится все более напряженной из-за регулярных враждебных актов со стороны Российской Федерации по всей Европе.

«Мы должны быть трезвыми по эволюции угрозы, мы должны готовиться к любым сценариям», — подчеркнул глава французского государства.

Частичное перемирие и позиция РФ

Недавно президент Владимир Зеленский назвал варианты частичного перемирия с Россией , которые сейчас обсуждаются на международном уровне. Морское перемирие может охватить не только зерновой коридор, но и транспортировку энергоресурсов и продукции отечественной металлургии.

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«Заинтересованы обе стороны, и я вижу в этом серьезные возможности», — подчеркнул глава украинского государства.

В то же время государство-агрессор вызывающе отвергает все инициативы по переговорам и отказывается от предложений США остановить удары по энергетической инфраструктуре. По данным Института изучения войны, российский диктатор Владимир Путин требует исключительно полной капитуляции Украины.

"Кремль постоянно отказывается корректировать свои переговорные позиции из-за отсутствия военных успехов, оставаясь преданным идее продолжения войны", - подытожили американские аналитики.

Напомним, на днях госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украина и Россия могут договориться о частичном перемирии . По его словам, Киев и Москва готовы к ограниченному прекращению огня.

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