ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
138
Время на прочтение
1 мин

Выглядит эффектно: Селин Дион вышла в сет в черном платье с пикантным вырезом от Balenciaga

58-летняя канадская певица появилась перед поклонниками в красивом образе total black.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Селин Дион

Селин Дион / © Getty Images

Селин Дион папарацци запечатлели возле парижского отеля Le Royal Monceau, где ее ждали многочисленные поклонники.

Звезда была одета в черное асимметричное платье макси с драпировкой от бренда Balenciaga. Наряд имел подол с оборками, одно открытое плечо и пикантный вырез сбоку на талии.

Селин Дион / © Getty Images

Селин Дион / © Getty Images

Платье она дополнила черными замшевыми слингбэками на высоких шпильках от Amina Muaddi. На лице у нее были большие очки Courrèges, в ушах — золотые серьги в виде лепестков с кристаллами, а на руках — золотое кольцо и браслет. Волосы артистка гладко зачесала назад и собрала в аккуратный пучок, а также нанесла макияж с плотным слоем тонального крема.

Напомним, ранее Селин Дион продемонстрировала стильный лук в меховом жакете и широких брюках с лампасами.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie