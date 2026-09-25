Выглядит эффектно: Селин Дион вышла в сет в черном платье с пикантным вырезом от Balenciaga

Селин Дион / © Getty Images

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Селин Дион папарацци запечатлели возле парижского отеля Le Royal Monceau, где ее ждали многочисленные поклонники.

Звезда была одета в черное асимметричное платье макси с драпировкой от бренда Balenciaga. Наряд имел подол с оборками, одно открытое плечо и пикантный вырез сбоку на талии.

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Селин Дион / © Getty Images

Платье она дополнила черными замшевыми слингбэками на высоких шпильках от Amina Muaddi. На лице у нее были большие очки Courrèges, в ушах — золотые серьги в виде лепестков с кристаллами, а на руках — золотое кольцо и браслет. Волосы артистка гладко зачесала назад и собрала в аккуратный пучок, а также нанесла макияж с плотным слоем тонального крема.

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Напомним, ранее Селин Дион продемонстрировала стильный лук в меховом жакете и широких брюках с лампасами.

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