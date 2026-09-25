Этикет за столом: как правильно есть банан, виноград, вишню и грушу

Этикет за столом / © Credits

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За обычным домашним столом правила этикета можно немного ослабить. Однако если вы оказались на официальном ужине, знание нескольких нюансов точно не помешает. Эксперт по этикету Уильям Гансон рассказал, как обращаться с четырьмя фруктами, которые могут стать настоящим испытанием для столовых манер.

Банан

Банан / © Credits

Снимать кожуру руками, есть банан и откусывать его просто так за официальным столом не стоит. Сначала ножом отрежьте оба конца фрукта. Затем положите его и сделайте продольный надрез по кожуре. Аккуратно отогните кожуру ножом, после чего нарежьте банан на удобные кусочки и ешьте вилкой.

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Виноград

Виноград / © Associated Press

Если перед вами большая гроздь винограда, не стоит отрывать одну ягоду и сразу класть её в рот. По правилам формального этикета лучше взять небольшую часть грозди, а уже из неё отрывать отдельные ягоды.

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Для этого даже существуют специальные виноградные ножницы — аксессуар, популярный ещё в викторианскую эпоху. Сегодня они могут показаться несколько старомодными, однако вполне соответствуют атмосфере торжественного ужина.

Груша

© Credits

Целую грушу за торжественным столом также не стоит есть руками. Сначала положите её на тарелку и разрежьте ножом пополам. Каждую половинку разделите ещё пополам, в результате получится четыре удобных дольки. Затем ножом удалите сердцевину из каждой дольки и ешьте грушу небольшими кусочками с помощью вилки.

Вишня

Вишня / © Associated Press

Прежде чем съесть вишню, по возможности удалите плодоножку. Затем положите ягоду в рот и съешьте мякоть вокруг косточки. А вот выплевывать косточку просто на тарелку не стоит. Сделайте небольшую «лодочку» из ладони левой руки, если вы правша, и наоборот, если вы левша, незаметно выплюньте косточку в неё, а затем положите её на край тарелки. После этого можно брать следующую вишню.

Формальный этикет может показаться слишком строгим, особенно когда речь идет о обычных фруктах. Однако его главная задача — сделать поведение за столом аккуратным и комфортным для всех. Поэтому в следующий раз, когда на официальном ужине вам подадут банан, виноград или вишню, вы уже будете знать, как себя вести.

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