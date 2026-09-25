В красном платье и с жемчугом: первая леди Китая в ярком образе появилась в Белом доме

Си Цзиньпин, Пэн Лиюань, Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп устроили государственный ужин в честь визита в Вашингтон президента Китая Си Цзиньпина и его супруги Пэн Лиюань.

Си Цзиньпин, Пэн Лиюань, Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

На мероприятии первая леди Китая появилась в длинном красном платье свободного А-силуэта. Наряд отличался лаконичным кроем, небольшим V-образным вырезом на высоком воротнике и длинными рукавами, расширяющимися к низу.

Реклама

Си Цзиньпин, Пэн Лиюань, Мелания и Дональд Трампы / © Associated Press

Яркий наряд Пэн Лиюань дополнила жемчужным ожерельем из двух нитей и серьгами-подвесками с жемчужинами. В руках она держала прямоугольный черный бархатный клатч, украшенный большой золотой застежкой в виде орнамента.

Реклама

Си Цзиньпин, Пэн Лиюань, Мелания и Дональд Трампы / © Associated Press

Первая леди собрала волосы в высокую объемную прическу, а в макияже подчеркнула глаза черными стрелками и нанесла на губы помаду бежевого оттенка.

Ее супруг Си Цзиньпин предстал перед фотографами в черном костюме в традиционном китайском стиле с воротником-стойкой. Рядом с супругами позировали Дональд Трамп в смокинге и Мелания Трамп в контрастном черно-белом наряде.

Новости партнеров