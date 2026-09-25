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В красном платье и с жемчугом: первая леди Китая в ярком образе появилась в Белом доме
Супруга Си Цзиньпина выбрала для торжественного приема в Белом доме элегантный наряд.
Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп устроили государственный ужин в честь визита в Вашингтон президента Китая Си Цзиньпина и его супруги Пэн Лиюань.
На мероприятии первая леди Китая появилась в длинном красном платье свободного А-силуэта. Наряд отличался лаконичным кроем, небольшим V-образным вырезом на высоком воротнике и длинными рукавами, расширяющимися к низу.
Яркий наряд Пэн Лиюань дополнила жемчужным ожерельем из двух нитей и серьгами-подвесками с жемчужинами. В руках она держала прямоугольный черный бархатный клатч, украшенный большой золотой застежкой в виде орнамента.
Первая леди собрала волосы в высокую объемную прическу, а в макияже подчеркнула глаза черными стрелками и нанесла на губы помаду бежевого оттенка.
Ее супруг Си Цзиньпин предстал перед фотографами в черном костюме в традиционном китайском стиле с воротником-стойкой. Рядом с супругами позировали Дональд Трамп в смокинге и Мелания Трамп в контрастном черно-белом наряде.