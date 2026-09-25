В прозрачной блузке и джинсах с кружевом: роскошную Дженнифер Лопес запечатлели в Милане

Дженнифер Лопес / © Getty Images

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Дженнифер Лопес в очередной раз попала в объектив папарацци в Милане во время Недели моды.

Для своего дневного выхода звезда выбрала эффектную бежевую блузку из прозрачного кружева. У нее был высокий вырез, длинные рукава и нежный цветочный узор. Под нее Джен надела кружевной бюстгальтер-корсет в тон на тонких бретельках.

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Дженнифер Лопес / © Getty Images

Лопес сочетала пикантный топ с голубыми джинсами свободного кроя с высокой посадкой и расклешенными брючинами. Джинсы были украшены потертостями и бежевым кружевом, которое перекликалось с блузкой. Талию артистка подчеркнула коричневым кожаным ремнем с золотой пряжкой.

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Лук она дополнила замшевой сумкой песочного цвета, бежевыми туфлями с открытыми носками, золотыми серьгами-кольцами с бриллиантами и несколькими кольцами. На лице у нее были большие очки.

Дженнифер собрала волосы в высокий хвост, а в макияже сделала акцент на сияющей коже и нюдовых глянцевых губах.

Напомним, ранее Дженнифер Лопес появилась в Милане в дерзком луке от Dolce & Gabbana с леопардовым принтом.

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