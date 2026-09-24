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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Дженнифер Лопес в роскошном платье с пышной юбкой блистала на тусовке в Милане

Дженнифер Лопес на днях посетила мероприятие Vogue World: Milano, которое состоялось в знаменитой галерее Виктора Эммануила II в рамках Миланской недели моды.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Мероприятие собрало множество звезд, среди них была и Дженнифер Лопес. Она приехала на тусовку в очень эффектном черном платье без бретелек от Dolce & Gabbana Alta Moda с пышным подолом, подобрав к нему высокие черные перчатки, маленький атласный клатч и черные туфли-слингбэки на каблуках.

Дженнифер сделала выразительный макияж глаз и подчеркнула губы розовой помадой, у нее в ушах сверкали серьги в виде цветков с бриллиантами, а волосы были распущены и уложены. На шее у Лопес было колье из бриллиантов, а на пальце кольцо.

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Напомним, 61-летняя актриса Моника Беллуччи также выбрала черный наряд для этого мероприятия, как и супермодели Хайди Клум и Наоми Кэмпбелл.

Наоми Кемпбэлл / © Getty Images

Наоми Кемпбэлл / © Getty Images

Моника Беллуччи / © Getty Images

Моника Беллуччи / © Getty Images

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Getty Images

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