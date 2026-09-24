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Капустный манник на кефире: необічній рецепт
Это сытный, бюджетный манник. Он может быть не только сладким, но и соленым, например с капустой.
Готовится без добавления муки, получается вкусным и нежным.
Ингредиенты
- манная крупа
- 200
- кефир 2,5%
- 350 мл
- капуста белокочанная
- 500 г
- яйца куриные
- 2 шт.
- сливочное масло
- 50 г
- разрыхлитель
- 1 ч. л.
- перец черный молотый
- щепотка
- соль
- щепотка
- зелень (укроп, петрушка)
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- растительное масло
- для смазывания формы
В миску всыпьте манную крупу, залейте теплым кефиром, перемешайте и оставьте на 30 минут.
Капусту тонко нашинкуйте, посолите и помните ее руками.
Зелень промойте, обсушите и мелко нарежьте.
Взбейте венчиком яйца с солью, влейте растопленное сливочное масло и соедините с манкой.
Добавьте разрыхлитель, перец черный молотый, капусту, зелень и хорошо перемешайте.
Форму для выпекания смажьте растительным маслом, вылейте тесто и разровняйте его лопаткой.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40-45 минут до румяной корочки.
Дайте немного остыть и выньте из формы.
Советы:
Кефир используйте любой жирности.