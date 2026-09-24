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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
319
Время на прочтение
1 мин

Капустный манник на кефире: необічній рецепт

Это сытный, бюджетный манник. Он может быть не только сладким, но и соленым, например с капустой.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час. 20 мин.
Пищевая ценность на 100 г
145 ккал
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Капустный манник на кефире

Капустный манник на кефире / © Credits

Готовится без добавления муки, получается вкусным и нежным.

Ингредиенты

манная крупа
200
кефир 2,5%
350 мл
капуста белокочанная
500 г
яйца куриные
2 шт.
сливочное масло
50 г
разрыхлитель
1 ч. л.
перец черный молотый
щепотка
соль
щепотка
зелень (укроп, петрушка)
растительное масло
для смазывания формы

  1. В миску всыпьте манную крупу, залейте теплым кефиром, перемешайте и оставьте на 30 минут.

  2. Капусту тонко нашинкуйте, посолите и помните ее руками.

  3. Зелень промойте, обсушите и мелко нарежьте.

  4. Взбейте венчиком яйца с солью, влейте растопленное сливочное масло и соедините с манкой.

  5. Добавьте разрыхлитель, перец черный молотый, капусту, зелень и хорошо перемешайте.

  6. Форму для выпекания смажьте растительным маслом, вылейте тесто и разровняйте его лопаткой.

  7. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40-45 минут до румяной корочки.

  8. Дайте немного остыть и выньте из формы.

Советы:

  • Кефир используйте любой жирности.

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