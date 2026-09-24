30-метровая красная дорожка и пир: Трамп с размахом встретил Си, Путина принимал гораздо скромнее (фото)

Глава Китая Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Глава Китая Си Цзиньпин прибыл в Вашингтон, где его лично встретил президент США Дональд Трамп. Китайскому лидеру устроили торжественный прием с 30-метровой красной дорожкой, почетным караулом и пролетом американских бомбардировщиков B-1.

Об этом пишет Associated Press.

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Это первый государственный визит Си в Вашингтон более десяти лет. Трамп решил лично встретить китайского лидера на объединенной базе Эндрюс — такой формат встречи иностранного лидера непривычен для американского президента.

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Трамп лично встретил Си у трапа

У самолета Си Цзиньпина разостлали 30-метровую красную дорожку, а с обеих сторон выстроился почетный караул из 21 человека.

Трамп и первая леди Мелания Трамп встретили Си Цзиньпина и его жену Пэн Лиюань у трапа. Церемония также включала пролет двух бомбардировщиков B-1, построение военных всех видов вооруженных сил США, а также исполнение флагов и гимнов двух стран.

Трамп был в пальто и перчатках. Перед рукопожатием с Си он снял одну перчатку, а потом похлопал китайского лидера по спине и что-то ему сказал. После возвращения в Белый дом Трамп положительно отозвался о китайской делегации.

«Я думаю, они ценят это, невероятные люди», — сказал американский президент.

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© Associated Press

Си: США и Китай должны быть партнерами

По прибытии в США Си Цзиньпин заявил, что Вашингтон и Пекин должны строить отношения как партнеры, а не соперники.

«Должны быть партнерами, а не соперниками», — написал китайский лидер в заявлении по случаю своего визита.

По его словам, развитие Китая и возвращение США в величие могут происходить параллельно, а две страны могут способствовать успеху друг друга.

На фоне визита Вашингтон и Пекин также договорились продлить торговое перемирие до января. Среди тем переговоров Трампа и Си — торговля, редкоземельные ресурсы, искусственный интеллект и другие вопросы отношений между двумя странами.

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Чем встреча с Си отличается от встречи с Путиным

Пышный прием Си Цзиньпина напоминает встречу Трампа с Владимиром Путиным на военной базе в Анкоридже на Аляске 15 августа 2025 года.

Тогда Трамп также лично встретил Путина на американской военной базе. Российский лидер встречался на красной дорожке, а во время церемонии над ними пролетели американские B-2 и истребители F-22. Трамп и Путин после этого вместе прошли в площадку для совместного появления перед журналистами.

Однако контекст двух встреч был разным. В августе 2025 года Трамп встречался с Путиным в рамках саммита, посвященного войне России против Украины. После нескольких часов переговоров президенты не объявили о достижении конкретной договоренности по прекращению огня.

В то же время визит Си имеет формат государственного визита. После встречи на базе Эндрюс его и Пэн Лиюань ожидают официальная церемония в Белом доме, государственный пир, а затем частное чаепитие с Трампом и экскурсия по Национальному архиву.

© Associated Press

В США раскритиковали великолепие приема

Не все в США положительно оценили такой формат. Сенатор Роджер Викер раскритиковал «пышный прием» Си Цзиньпина, заявив, что Трампу не стоило приглашать китайского лидера, учитывая проблемные вопросы в отношениях Вашингтона с Пекином.

В то же время госсекретарь Марко Рубио заявил, что США и Китай должны взаимодействовать на самом высоком уровне, поскольку являются двумя крупнейшими экономиками мира и, вероятно, двумя мощными военными государствами.

Бывший американский дипломат Дэнни Рассел заявил, что масштаб церемонии может быть использован Пекином как символ роста авторитета Китая и Си Цзиньпина.

«Такая поразительность является ценным доказательством того, что лидер Китая сейчас пользуется чрезвычайно высоким уважением со стороны президента Соединенных Штатов. Пекин использует это на международном уровне, чтобы продемонстрировать растущий авторитет Китая и Си», — сказал Рассел.

В пятницу Си и Пэн Лиюань должны вернуться в Белый дом на частное чаепитие с Трампом и Меланией, после чего запланирована экскурсия по Национальному архиву.

Напомним, Дональд Трамп сменил позицию и все чаще говорит о хороших отношениях с Си Цзиньпином. Еще несколько лет назад Китай называл одной из главных экономических угроз для США.

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