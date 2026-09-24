Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский попросил лидера США Дональда Трампа поговорить с китайским лидером, чтобы тот помог склонить Владимира Путина к завершению войны и хотя бы деэскалационных шагов.

Об этом сообщает «Новости Live».

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Речь идет, в частности, об энергетике и зерне. Зеленский считает, что подобные шаги стали бы реальной демонстрацией готовности России к деэскалации.

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Также Зеленский сказал, что закон Грэмма может быть «очень влиятельным», если его использовать.

Напомним, в преддверии встречи президента США Дональда Трампа с президентом Китая Си Цзиньпином Украина предложила привлечь Пекин к давлению на Россию.

«Трамп встретится с руководителем Китая. Я сказал очень откровенно президенту, что мог бы он также Си как-то поощрить, чтобы он обратился к Путину», — сказал Зеленский.

Зеленский не уточнил, каким именно должно быть обращение китайского лидера к президенту России. В то же время из его слов следует, что Украина хотела бы видеть более активную роль Пекина в дипломатических усилиях по прекращению войны.

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