30-метрова червона доріжка та бенкет: Трамп із розмахом зустрів Сі, Путіна приймав значно скромніше (фото)

Голова Китаю Сі Цзіньпін та президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Голова Китаю Сі Цзіньпін прибув до Вашингтона, де його особисто зустрів президент США Дональд Трамп. Китайському лідеру влаштували урочистий прийом із 30-метровою червоною доріжкою, почесною вартою та прольотом американських бомбардувальників B-1.

Про це пише Associated Press.

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Це перший державний візит Сі до Вашингтона за понад десять років. Трамп вирішив особисто зустріти китайського лідера на об’єднаній базі Ендрюс — такий формат зустрічі іноземного лідера є незвичним для американського президента.

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Трамп особисто зустрів Сі біля трапа

Біля літака Сі Цзіньпіна розстелили 30-метрову червону доріжку, а з обох її боків вишикувалася почесна варта з 21 людини.

Трамп та перша леді Меланія Трамп зустріли Сі Цзіньпіна та його дружину Пен Ліюань біля трапа. Церемонія також включала проліт двох бомбардувальників B-1, шикування військових усіх видів збройних сил США, а також виконання прапорів і гімнів двох країн.

Трамп був у пальті та рукавичках. Перед рукостисканням із Сі він зняв одну рукавичку, а згодом поплескав китайського лідера по спині та щось йому сказав. Після повернення до Білого дому Трамп позитивно відгукнувся про китайську делегацію.

«Я думаю, вони цінують це, неймовірні люди», — сказав американський президент.

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© Associated Press

Сі: США і Китай мають бути партнерами

Після прибуття до США Сі Цзіньпін заявив, що Вашингтон і Пекін мають будувати відносини як партнери, а не суперники.

«Повинні бути партнерами, а не суперниками», — написав китайський лідер у заяві з нагоди свого візиту.

За його словами, розвиток Китаю та повернення США до величі можуть відбуватися паралельно, а дві країни можуть сприяти успіху одна одної.

На тлі візиту Вашингтон і Пекін також домовилися продовжити торговельне перемир’я до січня. Серед тем переговорів Трампа і Сі — торгівля, рідкісноземельні ресурси, штучний інтелект та інші питання відносин між двома країнами.

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Чим зустріч із Сі відрізняється від зустрічі з Путіним

Пишний прийом Сі Цзіньпіна нагадує зустріч Трампа з Володимиром Путіним на військовій базі в Анкориджі на Алясці 15 серпня 2025 року.

Тоді Трамп також особисто зустрів Путіна на американській військовій базі. Російського лідера зустрічали на червоній доріжці, а під час церемонії над ними пролетіли американські B-2 та винищувачі F-22. Трамп і Путін після цього разом пройшли до майданчика для спільної появи перед журналістами.

Однак контекст двох зустрічей був різним. У серпні 2025 року Трамп зустрічався з Путіним у межах саміту, присвяченого війні Росії проти України. Після кількох годин переговорів президенти не оголосили про досягнення конкретної домовленості щодо припинення вогню.

Натомість візит Сі має формат державного візиту. Після зустрічі на базі Ендрюс його та Пен Ліюань очікують офіційна церемонія у Білому домі, державний бенкет, а згодом — приватне чаювання з Трампом та екскурсія Національним архівом.

© Associated Press

У США розкритикували пишність прийому

Не всі у США позитивно оцінили такий формат. Сенатор Роджер Вікер розкритикував «пишний прийом» Сі Цзіньпіна, заявивши, що Трампу не варто було запрошувати китайського лідера з огляду на проблемні питання у відносинах Вашингтона з Пекіном.

Водночас держсекретар Марко Рубіо заявив, що США та Китай повинні взаємодіяти на найвищому рівні, оскільки є двома найбільшими економіками світу та, ймовірно, двома найпотужнішими військовими державами.

Колишній американський дипломат Денні Рассел заявив, що масштаб церемонії може бути використаний Пекіном як символ зростання авторитету Китаю та Сі Цзіньпіна.

«Така надзвичайна шанобливість є цінним доказом того, що лідер Китаю зараз користується надзвичайно високою повагою з боку президента Сполучених Штатів. Пекін використовує це на міжнародному рівні, щоб продемонструвати зростаючий авторитет Китаю і Сі „, — сказав Рассел.

У п’ятницю Сі та Пен Ліюань мають повернутися до Білого дому на приватне чаювання з Трампом і Меланією, після чого запланована їхня екскурсія Національним архівом.

Нагадаємо, Дональд Трамп змінив позицію і дедалі частіше говорить про хороші відносини із Сі Цзіньпіном. Ще кілька років тому називав Китай однією з головних економічних загроз для США.

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