Мита не спрацювали: чому Трамп перейшов від тиску на Китай до компліментів

Сі Цзіньпін та Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп помітно пом’якшив риторику щодо Китаю та його лідера Сі Цзіньпіна. Якщо під час своєї першої президентської кампанії він називав Пекін загрозою для американської економіки, то тепер дедалі частіше говорить про «дуже хороші відносини» з китайським лідером.

Про це пише Associated Press напередодні державного візиту Сі Цзіньпіна до США.

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«Він чудова людина, ми прекрасно ладнаємо. У нас дуже хороші торговельні відносини. Вони конкуренти і все таке, але у нас дуже хороші відносини з президентом Сі», — заявив Трамп цього місяця.

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Ще десять років тому Трамп будував значну частину своєї кампанії на жорсткій критиці Пекіна, звинувачуючи Китай у втраті американських робочих місць, занепаді заводів та ослабленні середнього класу.

Тепер же президент США значно стриманіше реагує навіть на звинувачення на адресу Китаю. Зокрема, коментуючи повідомлення про можливу передачу Пекіном супутникових даних Ірану, Трамп заявив, що Сі Цзіньпін «поводився достатньо добре».

Чому Трамп змінив підхід

Однією з причин зміни риторики AP називає результати торговельного протистояння між США та Китаєм.

Трамп намагався тиснути на Пекін за допомогою високих мит та експортних обмежень. Однак Китай використав свою сильну позицію на ринку рідкісноземельних металів і зрештою домігся торговельного перемир’я.

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Старший радник International Crisis Group Майкл Ковріг вважає, що саме невдача початкової стратегії змусила Трампа змінити тактику.

«Трамп різко змінив свій підхід до Китаю, тому що його початкова спроба використати надвисокі мита та експортні обмеження виявилася невдалою», — сказав Ковріг.

На його думку, у боротьбі за важелі впливу Пекін зміг отримати сильнішу позицію.

Водночас Китай продовжує нарощувати промислове виробництво, розвивати штучний інтелект, електромобілі та військові технології. Торік профіцит його глобальної торгівлі сягнув близько 1,2 трлн доларів.

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Ставка на особисті відносини

Трамп дедалі більше покладається на особисту дипломатію із Сі Цзіньпіном. У травні він відвідав Пекін, а цього року лідери можуть зустрітися ще кілька разів.

До візиту китайського лідера у Вашингтоні навіть підготували вертолітний майданчик на Південній галявині Білого дому. Трамп також нарікав, що нова бальна зала не буде готова до приїзду Сі.

Водночас поки незрозуміло, чи принесе майбутній візит конкретні політичні або торговельні домовленості.

Професор Джорджтаунського університету Еван Медейрос припускає, що головним результатом зустрічі може стати саме демонстрація добрих особистих відносин між двома лідерами, а не конкретні угоди.

За його словами, такий підхід може створювати для США ризики в момент, коли конкуренція з Китаєм у технологіях, промисловості та безпеці лише посилюється.

Китай пригрозив зірвати зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна

Зустріч Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна, запланована на 24 вересня у Білому домі, опинилася під загрозою через суперечку навколо Тайваню. Пекін вимагає від Вашингтона не затверджувати новий пакет військової допомоги острову, називаючи це питання своєю «червоною лінією».

Для Трампа майбутній саміт має важливе дипломатичне значення напередодні проміжних виборів до Конгресу.

Крім Тайваню, лідери мають обговорити війну США та Ірану, торговельні відносини, можливе взаємне зниження тарифів на товари на $60 млрд і співпрацю у сфері штучного інтелекту.

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