Путін відкрито погрожує розширенням війни: у Британії зробили тривожні заяви

Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Президент РФ Володимир Путін та російські посадовці посилили погрози на адресу Великої Британії та Європи.

Про це пише видання Express.

Реклама

Зокрема, Кемі Баденох, яка займає жорстку позицію щодо Росії, регулярно критикуючи її як ворожу державу та викриваючи дії британського уряду у сфері санкцій, зробила тривожні заяви.

Реклама

«Наш уряд займається дріб’язковими справами, тоді як Європа ризикує згоріти. У Франції та Польщі лідери вже вживають заходів у відповідь на зростаючу російську загрозу. Ми повинні припинити вдавати, що живемо в безтурботну епоху „кінця історії“, тоді як Росія тиждень за тижнем випробовує нашу рішучість. Час поставитися до цього серйозно», — зазначила вона.

Очільник Королівського військово-морського флоту Генерал сер Гвін Дженкінс під час закритого виступу попередив, що Велика Британія зіткнулася із загрозами такого рівня, якого не було від часів холодної війни, і має посилити готовність до ведення бойових дій.

«Росія шукає наші слабкі місця. І ми стикаємося із загрозами такого рівня, якого не бачили від часів холодної війни. Найбільшою загрозою нашій безпеці сьогодні є Росія. Найгостріше ця загроза відчувається в морському просторі — у Північній Атлантиці та на Крайній Півночі», — сказав він.

Погрози РФ Великій Британії — що відомо

24 серпня прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що схвалив запит щодо надання Україні технології виробництва крилатих ракет Storm Shadow.

Реклама

Після цього радник Кремля Андрій Федоров заявив, що британські заводи з виробництва дронів можуть отримати «напіввійськову відповідь» через передавання Україні креслень.

27 серпня в РФ пригрозили, що можуть атакувати військові цілі Великої Британії на території України та «за її межами» у відповідь на удари ЗСУ з використанням британської зброї.

Представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що Лондону «не вдасться уникнути відповідальності» за передачу Україні далекобійних ракет Storm Shadow і технологій для їхнього виробництва.

Тим часом Велика Британія планує залучити до стратегічного резерву близько 95 тисяч колишніх військовослужбовців. Це відбувається на тлі побоювань щодо можливого конфлікту з Росією.

Реклама

Як повідомляє видання LADBible, британцям масово радять зробити запаси консервованої їжі, питної води (від 3 до 10 літрів на людину на день), радіоприймачів та ліхтариків на батарейках, аптечок, теплих речей і копій важливих документів. Представник Кабінету міністрів підтвердив цю інформацію, заявивши, що захист національної безпеки є першочерговим пріоритетом уряду.

Новини партнерів