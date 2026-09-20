Путин открыто угрожает расширением войны: в Великобритании сделали тревожные заявления

Владимир Путин / © Associated Press

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Президент РФ Владимир Путин и российские чиновники ужесточили угрозы в адрес Великобритании и Европы.

Об этом пишет издание Express.

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В частности, Кэми Баденох, занимающая жесткую позицию по отношению к России, регулярно критикуя ее как враждебное государство и разоблачая действия британского правительства в сфере санкций, сделала тревожные заявления.

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«Наше правительство занимается мелочными делами, тогда как Европа рискует сгореть. Во Франции и Польше лидеры уже принимают меры в ответ на растущую российскую угрозу. Мы должны прекратить делать вид, что живем в безмятежную эпоху „конца истории“, тогда как Россия неделю за неделей испытывает нашу решимость. Пора отнестись к этому серьезно», — отметила она.

Глава Королевского военно-морского флота Генерал сэр Гвин Дженкинс во время закрытого выступления предупредил, что Великобритания столкнулась с угрозами такого уровня, какого не было со времен холодной войны, и усилить готовность к ведению боевых действий.

«Россия ищет наши слабые места. И мы сталкиваемся с угрозами такого уровня, какого не видели со времен холодной войны. Наибольшей угрозой нашей безопасности сегодня — Россия. Острее всего эта угроза ощущается в морском пространстве — в Северной Атлантике и на Крайнем Севере», — сказал он.

Угрозы РФ Великобритании — что известно

24 августа премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что одобрил запрос о предоставлении Украине технологии производства крылатых ракет Storm Shadow.

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После этого советник Кремля Андрей Федоров заявил, что британские заводы по производству дронов могут получить «полувоенный ответ» из-за передачи Украине чертежей.

27 августа в РФ пригрозили, что могут атаковать военные цели Великобритании на территории Украины и «за ее пределами» в ответ на удары ВСУ с использованием британского оружия.

Представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Лондону «не удастся избежать ответственности» за передачу Украине дальнобойных ракет Storm Shadow и технологий для их производства.

Тем временем Великобритания планирует привлечь в стратегический резерв около 95 тысяч бывших военнослужащих. Это происходит на фоне опасений по поводу возможного конфликта с Россией.

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Как сообщает издание LADBible, британцам массово советуют изготовить запасы консервированной пищи, питьевой воды (от 3 до 10 литров на человека в день), радиоприемников и фонариков на батарейках, аптечек, теплых вещей и копий важных документов. Представитель Кабинета министров подтвердил эту информацию, заявив, что защита национальной безопасности является первоочередным приоритетом правительства.

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