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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Бензин и дизель снова изменились в цене 20 сентября: одна из самых больших АЗС сделала неожиданный шаг

Средняя цена бензина А-95 в представленных сетях составляет около 91,50 грн/литр, а дизельного топлива — 99,10 грн/литр.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Цена на топливо

Цена на топливо / © pixabay.com

Крупнейшие сети АЗС обновили цены на топливо. По состоянию на 20 сентября 2026 года UPG снизило стоимость бензина и дизельного топлива. В то же время, другие крупные операторы оставили стоимость топлива без изменений.

Об этом сообщает «Главком».

Где подешевело горючее

По сравнению с 19 сентября изменения произошли только на АЗС сети UPG. Там бензин А-95 и А-95+ подешевели на 1 грн за литр. В то же время базовое дизельное топливо стало дешевле сразу на 2 грн за литр.

В сетях WOG, ОККО, SOCAR и Укрнефть цены на топливо остались без изменений.

Где горючее самое дорогое

Среди представленных сетей самые высокие цены на бензин и дизельное топливо по-прежнему фиксируют на АЗС ОККО, WOG и SOCAR.

В то же время на UPG и АЗС «Укрнафта» горючее остается заметно дешевле.

Сколько стоит бензин и дизель 20 сентября

/ © Главком

© Главком

Цены на топливо в Украине 2026 — последние новости

Напомним, топливный эксперт и основатель группы компаний «Prime» Дмитрий Леушкин предполагает, что цена дизельного топлива на АЗК в эти выходные может быть 100 грн за литр. В то же время, часть сетей пока технически не может установить на табло трехзначную цену.

В преддверии средняя стоимость бензина А-95 в сетях составляет около 89,84 грн за литр, дизельного топлива — 98,98 грн за литр.

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