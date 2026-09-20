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Бензин и дизель снова изменились в цене 20 сентября: одна из самых больших АЗС сделала неожиданный шаг
Средняя цена бензина А-95 в представленных сетях составляет около 91,50 грн/литр, а дизельного топлива — 99,10 грн/литр.
Крупнейшие сети АЗС обновили цены на топливо. По состоянию на 20 сентября 2026 года UPG снизило стоимость бензина и дизельного топлива. В то же время, другие крупные операторы оставили стоимость топлива без изменений.
Об этом сообщает «Главком».
Где подешевело горючее
По сравнению с 19 сентября изменения произошли только на АЗС сети UPG. Там бензин А-95 и А-95+ подешевели на 1 грн за литр. В то же время базовое дизельное топливо стало дешевле сразу на 2 грн за литр.
В сетях WOG, ОККО, SOCAR и Укрнефть цены на топливо остались без изменений.
Где горючее самое дорогое
Среди представленных сетей самые высокие цены на бензин и дизельное топливо по-прежнему фиксируют на АЗС ОККО, WOG и SOCAR.
В то же время на UPG и АЗС «Укрнафта» горючее остается заметно дешевле.
Сколько стоит бензин и дизель 20 сентября
Цены на топливо в Украине 2026 — последние новости
Напомним, топливный эксперт и основатель группы компаний «Prime» Дмитрий Леушкин предполагает, что цена дизельного топлива на АЗК в эти выходные может быть 100 грн за литр. В то же время, часть сетей пока технически не может установить на табло трехзначную цену.
В преддверии средняя стоимость бензина А-95 в сетях составляет около 89,84 грн за литр, дизельного топлива — 98,98 грн за литр.