Почему женщины имитируют оргазм: ученые обнаружили неожиданную причину

Чаще женщины имитируют оргазм из-за страха / © Credits

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Женщины могут имитировать оргазм не только для того, чтобы поскорее завершить секс или не расстраивать партнера. Согласно исследованию, такое поведение может быть связано со страхом измены и желанием удержать партнера в отношениях.

Об этом пишет Daily Mail.

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Что показал опрос женщин

Исследователи опросили 453 женщины, которые находились в постоянных отношениях. Более половины участниц призналась, что хотя бы иногда притворялась, будто достигла оргазма во время секса.

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Сам по себе этот результат не стал для авторов основным открытием. Больше всего их заинтересовало другое: женщины, сильнее подозревавшие партнера в возможной измене, чаще прибегали к имитации.

То есть между двумя явлениями обнаружили связь: чем больше женщина боялась, что партнер может быть неверным, тем вероятнее она пыталась продемонстрировать ему полное сексуальное удовольствие.

Зачем женщины это делают

Исследователи связывают такое поведение с явлением, которое называют удержанием партнера. Речь идет о разных действиях, к которым люди могут прибегать, когда боятся потерять любимого человека или подозревают, что в отношениях может появиться кто-то третий.

В случае с имитацией оргазма логика выглядит так: женщина может пытаться убедить партнера, что он отличный любовник, что сексуальные отношения ее полностью удовлетворяют и что между ними все хорошо.

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По такой схеме довольный сексуальной жизнью партнер вроде бы имел бы меньше причин искать внимание или подтверждение собственной привлекательности на стороне. И именно поэтому имитация может становиться своеобразной попыткой уберечь отношения от измены.

Действительно ли это помогает сохранить отношения

Здесь есть важный нюанс: исследование не доказало, что имитация оргазма действительно помогает предотвратить измену. Ученые лишь зафиксировали, что женщины, больше боявшиеся неверности партнера, чаще сообщали о таком поведении.

То есть полученные результаты не означают, что фальшивый оргазм способен сделать мужчину более верным. Напротив, если причиной такого поведения является постоянный страх измены, сама проблема может быть совсем не в сексуальной жизни.

Страх потерять партнера может вынуждать человека пытаться любыми способами подтвердить свою ценность в отношениях. Имитация удовольствия в таком случае становится не проявлением сексуальной раскрепощенности, а способом справиться с тревогой.

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Откуда берется потребность изображать

Причины, по которым люди имитируют оргазм, могут быть разными, но в описанном исследовании особое внимание обратили именно на страх измены. Женщина может думать, что если партнер уверен в полной сексуальной совместимости, он будет меньше заинтересован в других женщинах.

Однако такая стратегия создает парадокс: чем сильнее человек боится измены, тем больше он пытается контролировать то, как партнер оценивает отношения. При этом само поведение партнера от этого контроля никуда не исчезает.

Поэтому исследователи фактически описывают имитацию оргазма в этом контексте как одну из возможных форм поведения, направленного на удержание партнера. В то же время результаты не позволяют утверждать, что именно страх измены является причиной такого поведения у каждой женщины.

Имитация не решает проблему доверия

Личная история колумнистки Daily Mail, которая легла в основу материала, хорошо иллюстрирует это противоречие. Она рассказала, что в свое время пыталась с помощью секса убедить партнера не искать внимания других женщин, но со временем поняла, что такая тактика не способна контролировать чужое поведение.

Поэтому исследовательские данные важны прежде всего как наблюдение за поведением, а не как инструкция для отношений. Если человек чувствует, что ему приходится постоянно доказывать партнеру свою сексуальную привлекательность, следует обратить внимание прежде всего на причину этого страха.

Имитация оргазма может на определенный момент создать впечатление, что в отношениях все хорошо, но она не гарантирует ни верности, ни доверия, ни эмоциональной близости. В конце концов, проблема может быть не в том, насколько убедительно человек имитирует удовольствие, а в том, почему ему вообще кажется, что без этого партнер может пойти к кому-то другому.

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