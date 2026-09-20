Почему "Автострада" останавливает работы в Киеве: что будет с метро на Виноградарь и ремонтом дорог

Государство остановило финансирование всех капитальных расходов: что теперь будет с метро на Виноградарь и начатым ремонтом дорог

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Государство внезапно остановило финансирование всех капитальных расходов по стране, включая местные бюджеты. Большой инфраструктурный бизнес уже заявляет об остановке работ, а киевляне рискуют остаться с разрытыми улицами и законсервированным метро на неопределенный срок. Почему возник финансовый кризис, какие объекты оказались под угрозой и к чему здесь подготовка к зиме и давление на парламент, выяснял ТСН.ua.

Правительство приняло решение о полной остановке финансирования всех капитальных расходов, охватив и местные бюджеты. Об этом заявил Максим Шкиль, руководитель группы строительных компаний «Автострада», которая реализует ключевые дорожно-инфраструктурные проекты страны и столицы.

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В частности, компания является подрядчиком на таких дорогостоящих объектах Киева, как ремонт Харьковского шоссе, реконструкция транспортной развязки возле станции метро «Черниговская» и строительство долгожданного метро на Виноградарь.

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«Ставят перед фактом»: подрядчики останавливают строительство

По словам руководителя «Автострады», решение о замораживании средств было принято внезапно и без консультаций с рынком.

«Доработались. Сегодня государство в один день, без предупреждений, какого-либо обсуждения и диалога, остановило финансирование всех капитальных расходов. Заработные платы целых отраслей экономики, проценты по кредитам, расчеты с поставщиками — это точно головная боль не депутатов и не Министерства финансов; у них свой бизнес-план, а нас просто ставят перед фактом», — написал Максим Шкиль, добавив, что компания вынуждена остановить работы на всех своих объектах.

Пока сложилась парадоксальная ситуация: Государственное казначейство блокирует проведение платежей по актам выполненных работ независимо от наличия средств. То есть виртуально на счетах Киева деньги могут быть, но воспользоваться ими город не имеет возможности.

Реконструкция транспортной развязки возле станции метро «Черниговская» / Фото «Автострада»

Эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов отмечает, что для столицы такие действия правительства стали критическими, хотя тревожные сигналы звучали и раньше.

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«Основная претензия руководителя «Автострады» в том, что все произошло внезапно и без обсуждения с сектором, в котором он работает. И им никто не сообщал, чтобы они могли подготовиться к этому, просто остановили выплаты, на которые рассчитывала компания. А это — зарплаты, выплаты подрядчикам — большой механизм, который должен работать. Но звоночки об этом были раньше. Еще летом в правительстве предупреждали, что с бюджетом очень плохая ситуация, и нужно переходить к жесткой экономии. Уже тогда сообщалось, что финансироваться будут только защищенные статьи расходов — социальная сфера, критическая инфраструктура, оборонка. А метро на Виноградаре — это совершенно не защищенная статья расходов. То есть было заметно, к чему все идет», — объясняет Дмитрий Беспалов.

Метро на Виноградарь снова под угрозой: что ждет строительство

По мнению эксперта, для строительства метро на Виноградарь существует немало рисков. Один из них — отсутствие финансирования и городские форс-мажоры.

«Если в Киеве треснет какой-нибудь из аварийных мостов — это уже риск для метро на Виноградарь, потому что нужно будет срочно перераспределять финансовые затраты и решать проблему с мостом, а о метро забыть. Финансирование — это один из классических рисков для любого строительного проекта в Киеве. Это было до войны, есть во время войны и будет оставаться после ее завершения. Пример тому транспортная развязка на Шулявке, где без денег ничего не происходит. Тоже самое с метро на Виноградарь: нет финансирования — нет строительства», — замечает эксперт по транспортному моделированию.

Строительство метро на Виноградарь / Фото «Автострада»

Остановка финансирования ставит под вопрос соблюдение любых сроков строительства метро. По словам эксперта, подземное строительство — это не процесс, который можно мгновенно поставить «на паузу», а затем беспрепятственно восстановить.

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«Строительство метро — это не автомобиль, который остановился на светофоре, а потом завелся и поехал дальше. Остановить инерцию таких процессов — сложная задача, как и потом их запустить. Строительную площадку нужно правильно очистить и законсервировать, чтобы она безопасно простояла неопределенное время до возобновления финансирования. Это требует дополнительных расходов, на которые подрядчик мог не рассчитывать. Есть риск, что консервацию сделают неправильно, и на объекте возникнут аварийные явления», — отмечает Беспалов.

Местные жители уже выражают возмущение в соцсетях: из-за строительства метро район остался разрытым техникой, а обещания открыть движение по проспекту Европейского Союза развеялись.

Глава «Автострады» Максим Шкиль убеждает, что открытие проспекта планировали на декабрь, но из-за действий Минфина графики могут сорваться:

«Мы должны были открыть его в декабре и шли четко по графику. Но то, что Минфин остановил финансирование, оказывает прямое влияние на выполнение сроков. Мы ориентировались на дату 15 декабря. Надеюсь, в Министерстве финансов хватит ума упразднить запрет, ведь это решение максимально неправильное. Точно не таким образом нужно просматривать расходы».

Уже построена часть тоннелей метро на Виноградарь / Фото «Автострада»

Ручной режим и смена приоритетов: дадут ли деньги на столицу?

Дмитрий Беспалов отмечает, что в правительстве одним решением было приостановлено финансирование всего, а дальше будут перераспределять его в ручном режиме.

«Надеюсь, какие-то деньги в бюджете есть или они появятся. Поэтому в дальнейшем может происходить так: во внимание будут принимать каждый проект для обсуждения и если он действительно важен, на него в ручном режиме будут выделять средства. Сомневаюсь, что метро на Виноградарь, центральная власть, а именно она будет это определять, будет рассматривать как приоритетный или стратегический между другими, которые выполняет «Автострада», — отмечает Беспалов.

Руководитель компаний говорит, что они строят прифронтовые дороги, восстанавливают разрушенные мосты, делают защиту объектов энергетики, обеспечивают проезд на ключевых участках. Но в целях безопасности не обо всем могут говорить.

«Поэтому вполне вероятно, что «Автострада» получит договоренность о продолжении финансирования оборонных проектов или связанных с подготовкой к зиме. А все остальные, транспортные или дорожно-транспортные проекты в Киеве, как метро на Виноградарь, велик риск, что они застрянут на 2030, 2035 или даже 2045 год, точно не знаю. Пожалуй, это еще раз доказывает, что во время войны и полной неопределенности, не стоит заниматься такими проектами. А деньги и ресурсы использовать более эффективно и взвешивать риски», — говорит транспортный планировщик.

Беспалов к этому добавляет: ремонт дорог в Киеве нужен, но не факт, что именно тех дорог, которые сейчас ремонтируются, и в таком объеме, со съемом всего слоя асфальта.

«Я тоже противник ямочного ремонта, но когда у тебя нет денег, то возможно, лучше уж ямочный ремонт, а деньги потратить на то, что действительно нам нужно — пережить зиму, например», — замечает эксперт.

Также он не соглашается с тезисом, что целесообразно во время войны строить именно метро на Виноградарь, потому что люди якобы получат дополнительное укрытие от ракет. Бомбоубежища по его мнению нужно строить по всему городу равномерно.

«Когда-то был проект по установке китайских камер видеонаблюдения в Киеве и на это выделяли сумасшедшие средства. Я спросил у коллег: как они оценивают эффективность от потраченных средств? И мне ответили, что с помощью камер нашли маленького мальчика и вернули родителям. Но это манипуляция, по сути! И такая же манипуляция, мне кажется и из метро. Нам говорят: это же будет дополнительное укрытие на Виноградаре, но за миллиарды, которые на это направляются, можно построить и рассредоточить по городу целую сеть укрытий. Лично я не уверен, что мне нужно укрытие на Виноградаре, мне нужно оно там, где я живу», — отмечает эксперт.

Давление на Раду и дефицит городского бюджета

Сейчас все апеллируют к народным депутатам, которые должны принять законы, разблокирующие международное финансирование для Украины.

«То, что сейчас происходит, — это давление на парламент, который не голосует за определенные непопулярные законы или они в плохой редакции. Честно говоря, я не знаю по какой причине они не голосуют. Но, вероятно, что разблокировка помощи произойдет, и нас не бросят на произвол судьбы, потому что эта остановка финансирования между прочим останавливает и подготовку к зиме, а это уже гораздо страшнее, чем прекращение строительства метро на Виноградарь. Метро интересует только этот район, а подготовка к зиме интересует весь город, особенно левый берег», — подчеркивает эксперт.

К этому Беспалов добавляет, есть надежда, что эту проблему с финансированием разблокируют, но не забываем, что у европейцев есть своя бюрократия, поэтому нужные средства могут появиться только в конце года.

«А это проблема, потому что деньги выплачиваются в соответствии с актами выполненных работ. А откуда они возьмутся, если строительная компания не работала до декабря? Есть такие работы, которые не выполняются в определенных погодных условиях. Деньги в декабре — это так же плохо, как и отсутствие денег вообще. Поэтому разблокировать этот вопрос нужно как раз сейчас и договариваться, возможно, о каких-то кредитных линиях. Многие компании имеют возможность работать в кредит за счет внутренних резервов. Но они должны знать сколько времени им придется так работать и когда финансирование точно будет», — говорит эксперт.

Также могут возникнуть проблемы и с городским бюджетом, поскольку в этом году город недополучил плановые прибыли, и денег недостаточно на счетах, чтобы все это финансировать.

«В сентябре должен состояться пересмотр бюджета Киева, потому что город недополучил плановые прибыли из-за обстрелов, тревог, уничтоженных россиянами складов, ТЦ. Поэтому мы не получили доходную часть бюджета, на которую рассчитывали. Какого масштаба эта проблема сейчас не известно, но она может быть значительной. Поэтому даже если каким-то чудом казначейство разблокирует средства, то по всей вероятности, у Киева нет тех денег, на которые рассчитывал город в части доходов. Придется срезать расходы. С зарплат врачам и учителям срезать точно не будут, потому что это защищенные статьи. Поэтому будут срезаться с культурных и инфраструктурных проектов, таких как метро на Виноградарь», — заключает Дмитрий Беспалов.

Дата публикации 20:55, 04.09.26 Количество просмотров 84 Жёлтый и красный уровни воздушной тревоги: как теперь будут работать бизнес и транспорт в Киеве

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